Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia

A la hora de viajar en moto hay que cumplir una serie de normas que son diferentes a la de los coches pero, a su vez, hay otras que son obligatorias para ambos y no respetarlas puede conllevar sanciones muy elevadas.

Los conductores de ciclomotores y motocicletas son usuarios vulnerables de las vías. Y esto es así porque estos vehículos tienen un mayor nivel de letalidad en caso de siniestro, son menos estables y menos visibles si se comparan con los coches. La pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (señal V-19) es un distintivo obligatorio que acredita visualmente que un vehículo ha superado la inspección periódica. Si no llevas la pegatina puesta, aunque hayas pasado de forma favorable la ITV, te pueden poner una multa de 80 euros, con la reducción del 50 % por el pronto pago, y no conlleva retirada de puntos, explican desde RACE.

"Los agentes de la autoridad tienen que poder reconocer rápidamente que tienes la ITV en vigor a través de este adhesivo. Normalmente, la sanción aplicada por la DGT al titular del vehículo por no llevar la pegatina de la ITV es de 80 euros y no conlleva retirada de puntos", aseguran. Considerando el Reglamento General de Vehículos, si tu moto tiene parabrisas o pantalla, debes colocar la pegatina en la parte superior derecha. Si no tiene, colócala en un lugar visible, por ejemplo, en el guardabarros delantero o en la parte frontal o lateral del carenado de la moto. Lo importante es que se vea bien y a primera vista.

Evita poner la etiqueta en una zona donde la vayas a rozar con el cuerpo porque poco a poco se puede ir despegando. Y, por supuesto, no cometas el error de colocar la pegatina de la ITV en una zona donde tape la iluminación. En cualquier caso, si tienes dudas de dónde poner la pegatina de la ITV, pregúntalo en la propia estación de la ITV cuando te la entreguen.

Antes o después, tu coche o tu moto va a tener que pasar por la revisión de la Inspección Técnica de Vehículos. Si tu coche o tu moto son nuevos, no tendrás que llevarlos a una estación de ITV hasta pasados los cuatro años. Si eres Socio del RACE, te recordaremos cuándo te toca esta revisión obligatoria y pasaremos por ti esta gestión con nuestro servicio de ITV a domicilio. Tras la primera ITV, te informaremos de cuál es el plazo siguiente para pasar la ITV, que varía según los años que tenga tu coche o moto.

Circular con la ITV caducada o desfavorable conlleva una sanción de 200 euros sin retirada de puntos.