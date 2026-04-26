Multado con 200 euros pese a respetar la velocidad y llevar la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia y para por la ropa de los conductores

Con la llegada de la primavera las temperaturas van subiendo, los días se alargan y el buen tiempo por fin hace acto de presencia tras un largo invierno. Por ello, son muchos los que ya han tomado la decisión de cambiar el armario para guardar las prendas de invierno y sacar la ropa de buen tiempo, más ligera y fresca.

Pero ojo, a la hora de desplazarte en coche debes tener en cuenta la ropa que llevas puesta y, sobre todo, el calzado. Y es que a la hora de conducir no vale cualquier prenda que lleves en los pies. Por ejemplo, debes saber que llevar chanclas, crocos o incluso ir descalzo, por mucho calor que haga y por mucho cuidado que tengas en la conducción puede ser sancionable.

Tal y como explican desde RACE, aunque el Reglamento General de Circulación no menciona específicamente que está prohibido conducir con chanclas, lo cierto es que te pueden poner una multa por conducir con chanclas, sandalias o incluso crocs. Todo va a depender de la interpretación de los agentes de tráfico: si consideran que tu calzado no es el adecuado para conducir y que puedes poner en peligro la seguridad vial, entonces te interpondrán una sanción económica. Al igual que debes regular tanto el asiento como la distancia y la altura del volante según tus características físicas para realizar una conducción lo más cómoda y segura posible, es muy importante que tu calzado esté fijo al pie y no ‘baile’ e incluso llegues a quedarte descalzo. Cuanto más preciso seas con los pedales, mejor.

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación indica que podría ser motivo de una multa por conducir con chanclas de 80 euros (40 euros con reducción por pronto pago) conducir un vehículo sin mantener la libertad de movimientos que garantice la propia seguridad, la del resto de ocupantes y la de los demás usuarios de la vía. Esto, por tanto, podría ocurrir al llevar este tipo de calzado abierto o si vas descalzo.

Las chanclas no son un calzado que sujete bien el pie, por lo que pueden desprenderse en cualquier momento y, peor aún, quedarse enganchadas con algún pedal pudiendo provocar un accidente. Sin duda, un calzado que no sujeta bien el pie impide ejercer la presión correcta sobre el pedal del freno, el embrague o del acelerador, resta agilidad y aumenta el tiempo de reacción ante un imprevisto.

Todas estas dificultades generadas por conducir con sandalias, chanclas, crocs o incluso descalzo, a su vez, provocan un aumento de las distracciones al volante y una situación de estrés, motivada por una conducción incómoda, aseguran. En cualquiera de estos casos tu seguridad a la hora de conducir empeorará por lo que está castigado con hasta 200 euros. Acuérdate de esta multa cuando vayas a la piscina o cuando salgas de fiesta.