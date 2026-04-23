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Multado con 200 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no mantener esta medida de seguridad: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores

Hay que estar siempre atento cuando vamos al volante

El sector de la baliza V16 conectada denuncia &quot;inseguridad jurídica&quot; y falta de claridad institucional

El sector de la baliza V16 conectada denuncia "inseguridad jurídica" y falta de claridad institucional

Benito Domínguez

La baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles desde el pasado 1 de enero, pero llevarla no exime a los conductores de cumplir con el resto de medidas de seguridad, lo que podría acarrear una multa de 200 euros. Y cuidado, porque la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores.

Y es que, como señala la Dirección General de Tráfico (DGT), "el conductor siempre tiene que mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante que le permita frenar sin colisión". Algo que muchos conductores parecen no cumplir, pero podrían ganarse una multa por ello.

La DGT también explica que, "esta distancia debe ser mayor a más velocidad o con climatología adversa".

No es una nimiedad, ya que "ignorar la distancia de seguridad es el causante directo en uno de cada seis accidentes", aseguran.

Por eso, cuando vamos con nuestro coche por la carretera debemos extremar la seguridad y poner distancia con el coche que llevamos delante. Un cambio brusco de la velocidad de este coche podría hacernos colisionar con él si no guardamos la distancia de seguridad necesaria.

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Colisión

Y no es solo por la multa, que también, sino porque en el caso de una colisión, seguramente nosotros y nuestro vehículo seríamos los más afectados por el impacto con el otro coche.

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