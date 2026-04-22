Tráfico acorta la renovación del permiso de conducir: cada 5 años y menos después de los 65

El permiso de conducir es uno de los mayores bienes para la mayoría de los ciudadanos. La libertad que nos da el conducir es poco equiparable a otras y, además, para muchos trabajadores es también una herramienta de trabajo con la que desarrollar su actividad profesional.

Por ello, es importante mantener todos los puntos y mantenerlo en regla, dado que la sanción por circular con el permiso de conducir caducado o sin puntos conlleva una multa de 200 euros, considerada una infracción grave. Aunque no conlleva la pérdida de puntos, el vehículo puede ser inmovilizado si otro ocupante no puede conducirlo. Es vital renovarlo, ya que el seguro podría no cubrir siniestros. Tal y como recuerdan desde la Dirección General de Tráfico (DGT), el permiso de conducir debe renovarse cada 10 años hasta cumplir los 65 años de edad. A partir de los 65, la renovación es cada 5 años.

Norma camiones

En los camiones esto varía. La renovación del permiso de conducir camiones (clases C1, C, C1+E, C+E) en España se realiza cada 5 años hasta que el titular cumple los 65 años. A partir de los 65 años, la vigencia se reduce a cada 3 años. Aunque el parque de camiones representa solo el 7% del total de vehículos, y el de autobuses menos del 0,2%, ambos desempeñan un papel relevante en términos de seguridad vial. Por un lado, los camiones constituyen el segundo grupo de vehículos más numeroso que circula por nuestras carreteras, y por otro, los servicios de transporte de pasajeros en autobús desplazan cada día a miles de viajeros por carretera.

Conducir un camión con el carnet de conducir caducado (permiso C, C1, etc.) es una infracción grave sancionada con 200 euros de multa. No hay prórroga: al día siguiente de la fecha de caducidad, ya no está autorizado. Además, si el CAP también está caducado, la sanción es de 2.001 a 4.000 euros.

La DGT realizó hace unas semana una campaña especial de control de camiones y autobuses. Durante esos siete días de controles intensivos, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias inspeccionaron 455 vehículos -401 camiones y 54 autobuses-, con el resultado de 111 camiones y 4 autobuses con denuncias por incumplimientos de la normativa vigente.

Asimismo, en los controles preventivos realizados durante la campaña, cuatro conductores profesionales de camión dieron positivo a drogas, sin que se haya registrado ningún positivo por alcohol, según ha informado la DGT. Por exceso de velocidad fue denunciado un conductor de camión.

Los incumplimientos más frecuentes continúan siendo los relacionados con tiempos de conducción y descanso. En total, fueron denunciados 81 conductores, todos ellos de camiones, por incumplir los horarios establecidos en la normativa. Asimismo, el uso incorrecto del tacógrafo, así como el fraude y la manipulación de este han generado 9 denuncias a conductores de camiones.