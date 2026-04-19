Multado con 200 euros por no respetar la nueva señal R-421: la Guardia Civil extrema su vigilancia en todas las ciudades de España
La Dirección General de Tráfico busca mensajes claros con la nueva señalización, incluyendo la R-421, que especifica el uso de vías para ciclos y vehículos de movilidad personal
A. C. / A. O.
Desde el pasado mes de julio, hay nuevas señales de tráfico en las carreteras españolas. Los nuevos pictogramas, según señala la Dirección General de Tráfico (DGT), buscan transmitir "mensajes claros, directos y universalmente comprensibles".
Entre los principales cambios está la modificación del diseño y la definición de numerosos elementos de señalización, incluidas señales verticales, marcas viales y una clarificación específica de la señalización circunstancial. También se introducen nuevas señales que responden a demandas actuales y se eliminan aquellas que han quedado obsoletas o que ya no están contempladas por normativas recientes.
Entre esas nuevas señales está una muy poco conocida por la mayoría de conductores. Es la R-421, que indica, según recoge la DGT, "la obligación para los conductores de ciclos y de vehículos de movilidad personal de circular por la vía a cuya entrada esté situada y la prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla".
Los patinetes eléctricos
El patinete eléctrico cada vez se usa más en España. Y no solo la DGT está regulando su uso, sino que cada vez más ciudades están sacando sus propias normativas.
No respetar una señal de tráfico conlleva multas de hasta 500 euros si se considera que la infracción es grave. No obstante, en el caso concreto de la R-421, la multa sería de 200.
- Fallece la mujer del accidente registrado en la salida de Benavente hacia la N-525
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Olmillos de Castro multará con hasta 10.000 euros a los vecinos que no limpien sus solares urbanos
- Valbusenda se reunirá con los trabajadores para iniciar la negociación sobre posibles despidos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones de lino de color crema y bajo campana más baratos: muy cómodos y en muchas tallas
- Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero
- La primera concentración de motos 'Zamora sobre ruedas' avanza su programación
- La Asociación de Pesca de Sanabria denuncia una normativa hecha “para el turismo”