Adiós a la baliza V16: la Guardia Civil multa a un conductor con 500 euros por llevar el otro dispositivo conectado dentro del coche en una vía interurbana

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, "uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial". Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la Guardia Civil y las policías locales que se sumen a la iniciativa intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.

Tráfico ha recordado que el exceso de velocidad se mantiene como tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y está presente en más del 20% de los casos con víctimas mortales. En 2024 (último año con cifras consolidadas) se registraron en España 307 siniestros mortales "en los que el exceso de velocidad incidió de manera determinante". Esta cifra supone un incremento del 5,5% con respecto a los 291 registrados en 2023.

Lucía Feijoo Viera

A la hora de circular debes tener en cuenta que, ahora, debes llevar en la guantera la nueva baliza v-16, que se utiliza en caso de emergencia en una vía interurbana. Pero, más allá de est dispositivo que tantos titulares ha acaparado en las últimas semanas, debes saber que si no quieres ser cazado por un radar, lo único que debes hacer es respetar la velocidad obligatoria de la vía por la que circulas y no llevar ningún aparato que detecte este tipo de cinemómetros.

Lucía Feijoo Viera

Nuevas medidas

La nueva Ley de Tráfico aprobada en 2022 endureció la normativa relacionada con el uso de este tipo de dispositivos: si antes ya se penalizaba el uso de los detectores e inhibidores de radares, ahora será motivo de sanción su mera presencia en el vehículo, aunque no se estén utilizando. Así lo explica en su artículo 13.6: "Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros".

Inhibidores de radar

Tal y como explican desde RACE, el uso de inhibidores de radar es el que más duramente está castigado por la ley, al ser merecedor de una multa de 6.000 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir. La sanción por llevar un detector de radares en el coche pasó, a partir de 2022, de merecer 200 euros de multa a recibir una multa de 500 euros y la retirada de tres puntos del carnet.