Multado con 200 euros por llegar a un cruce, parar con el semáforo en rojo y acelerar despacio cuando toca: la señal en el suelo que vigila la Guardia Civil

Sobra decir que a la hora de circular hay que estar muy pendiente de no superar la velocidad obligatoria por la vía en la que transitamos y respetar cada señal de seguridad hay marcada en la carretera. Y no solo por las multas, que también, sino por la propia seguridad... y por la ajena.

Tal y como explican desde RACE, "las señales de tráfico que ves cada día en las calles y carreteras de España son las que aparecen en el Reglamento General de Circulación desde el año 2003. La implementación de las últimas novedades, que comenzó ya en 2025, ha ido desarrollándose de forma gradual y se completará antes del 1 de julio de 2026. Entre nuevas señalizaciones, rediseños y modernizaciones, se han incorporado 130 nuevos pictogramas que incluyen señales relacionadas con la movilidad sostenible como vehículos de movilidad personal (como los patinetes eléctricos), zonas de bajas emisiones (ZBE) o pasos para ciclistas); señalización de animales (como las de paso de ganado o animales domésticos y las de zona atravesada con frecuencia por animales en libertad (ahora con el pictograma de un jabalí); de carriles especiales (como el VAO o el 2+1, de adelantamiento compartido); y señales informativas de puntos de repostaje, recarga de vehículos eléctricos o GLP".

A. O.

Normas desconocidas

Y, ojo. A la hora de llegar a un nuevo destino debes tener cuidado con no infringir esas normas de tráfico a las que no estamos acostumbrados o habituados al no conducir de forma regular por esa zona. Es una situación que se repite en prácticamente todas las localidades que tiene semáforo. Te encuentras circulando con tu vehículo, puede que haya algo de tráfico y, de repente, el semáforo se pone en luz roja. Detienes tu vehículo y esperas a que se ponga en verde.

Días después recibes una multa de 200 euros, pero no te saltase ningún semáforo, ni aumentaste la velocidad permitida. ¿Qué ha ocurrido?

En muchos cruces o carreteras existen unas líneas amarillas sobre las que no debemos detenernos si el semáforo se va a poner en rojo. Estas líneas amarillas entrecruzadas, conocidas como cuadrícula de marcas amarillas o caja amarilla prohíben estrictamente detenerse, pararse o estacionar en esa zona, incluso si el semáforo está en verde o se tiene prioridad. Su función principal es evitar el bloqueo de cruces, intersecciones o salidas, garantizando que no inmovilices tu vehículo en medio de ellas. Solo debes entrar en la zona marcada si tienes la certeza de poder cruzarla por completo sin detenerte.

Líneas amarillas cruzadas

Debes saber que la multa por detenerse o bloquear una cuadrícula de líneas amarillas cruzadas en la carretera (generalmente en intersecciones) es de hasta 200 euros, considerada una infracción grave por incumplimiento de marcas viales según la DGT. Esta señalización prohíbe quedarse detenido en el cruce, incluso con preferencia, para no impedir la circulación transversal. Volviendo a los semáforos, ocurre que cuando se pone en verde, michos conductores se quedan parados por despiste y tardan en avanzar, complicando el tráfico y provocando que otros coches que están más atrás deben volver a esperar. Así se generan muchos atasco.

Nuevo sistema de semáforos

Para poner fin a esta situación, en ciudades como Granada (que es pionera en España) se ha implantado un nuevo sistema de semáforos que incorpora una fase poco habitual: la iluminación fija y simultánea de las luces roja y ámbar. El objetivo principal es optimizar la circulación y acortar los tiempos muertos en los cruces. Esta fase combinada se activa instantes antes de que el semáforo cambie a verde y funciona como aviso anticipado para los conductores que ya están detenidos. De este modo, pueden prepararse para reanudar la marcha sin el pequeño retraso que suele producirse entre el encendido del verde y la reacción al volante.

Alejandro Bermúdez

Ese margen, que puede oscilar entre medio segundo y segundo y medio según el vehículo o la atención del conductor, parece mínimo. Sin embargo, puede suponer un alivio en una ciudad que a nivel de tráfico se encuentra completamente saturada.