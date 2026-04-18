Multado con 200 euros un conductor por ir cinco ocupantes y el perro en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Tener un perro es tener un amigo que no te va a fallar. Sin embargo, requiere cuidados. Cuando viajamos con nuestros perros, debemos respetar siempre la normativa que regula la tenencia de perros y otros animales: "Recuerda que es obligatorio que todos los perros vayan provistos del correspondiente chip", advierten desde la Dirección General de Tráfico (DGT), que da una serie de consejos y normas a la hora de viajar con nuestro amigo en coche.

"Cuando viajemos con animales en el interior del vehículo, se colocará un separador que impida que ocasione molestias o pueda ser causa de distracciones. Más de la mitad de los conductores vive situaciones de riesgo por culpa de no llevar a los animales bien sujetos en los vehículos. Los animales los debemos llevar siempre atados y controlados cuando circulemos por zona peatonal, ya que al tratarse de un animal puede tener reacciones imprevisibles", explican.

PI STUDIO

La normativa de tráfico dicta que los animales deben estar bien sujetos al vehículo para evitar que interfieran en la conducción. Se colocará un separador que impida que ocasione molestias o pueda ser causa de distracciones. En caso de accidente, un perro suelto multiplica los peligros ya que saldría despedido pudiendo dañarse a él o al resto de pasajeros, por lo que además del separador es aconsejable utilizar sistemas de retención para mascotas.

Normativa para animales

Tal y como explican desde RACE, "los dueños de estos animales deben saber que existe una normativa para perros, gatos y otras mascotas que deben cumplir cuando van en coche. Si el animal no viaja bien sujeto y protegido, su dueño o persona responsable se expone a una cuantiosa multa. Pero más allá de la sanción económica, lo más importante es la seguridad tanto de tu mascota como de las personas que viajan contigo. Un animal suelto puede provocar distracciones en el conductor, Io que puede llegar a provocar una colisión".

Marina García

Si "la mascota no está asegurada correctamente, aunque tenga algún tipo de sujeción", se considera una sanción grave y con lleva una multa de 200 euros. si "la mascota está libre por el vehículo y el conductor está realizando una conducción negligente (por ejemplo, llevar la mascota en el regazo)", la sanción es de 500 euros y conlleva la reitrada de hasta 6 puntos del permiso de conducir.

"Si la mascota está libre por el habitáculo y el conductor ha tenido un accidente, se puede considerar como conducción temeraria", es una sanción "muy grave" y conlleva una multa de 1.000 euros y 6 puntos del permiso de conducir.