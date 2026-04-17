Multado un conductor con 100 euros por entrar en otra ciudad y salir de ella sin la V13 pero sí con la baliza V16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
La DGT establece que los conductores con menos de tres años de experiencia o aquellos que recuperan el carnet comienzan con ocho puntos, a diferencia de los doce de los conductores con más trayectoria
M. R. / A. O.
Llega el fin de semana y son muchos los conductores que aprovechan estos para hacer alguna escapada a otra ciudad, al pueblo o a una localidad cercana. Y eso que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que, tras un viernes cálido, se producirá un "cambio importante de tiempo" durante el fin de semana. En cualquier caso, el clima nunca es un impedimento para salir.
Si eres de los que va a desplazarse en los próximos días, debes recordar que es obligatorio el uso de la baliza V16, tal y como no se cansa de repetir la Dirección General de Tráfico. Eso sí, seguro que son muchos los nuevos conductores que han logrado aprobar el examen práctico desde el 1 de enero y ya por fin han conseguido el ansiado permiso de conducir. Estos conductores noveles deben recordar que deben colocar en la parte trasera del coche, en un lado, la V13 o, lo que es lo mismo, la "L".
Infractores reincidentes
La Dirección General de Tráfico (DGT) estableció el permiso de conducir por puntos como un “crédito que otorga la sociedad al conductor y que se puede perder como consecuencia de una conducta reiteradamente infractora”. Por tanto, el haber aprobado el carnet de conducir no da un derecho ilimitado a llevar un coche, hay que tener cierta responsabilidad y la DGT quiere hacérselo ver así a los conductores noveles, que son aquellos que se acaban de sacar el carnet de conducir y tienen menos de tres años de experiencia al volante. Así pues, los conductores más inexpertos comienzan con 8 puntos en lugar de los 12 puntos de saldo inicial que tienen aquellos que llevan más tiempo conduciendo vehículos. De igual manera, si a un conductor se le ha retirado el carnet y obtiene de nuevo el permiso, también empieza con 8 puntos, explican desde RACE.
La sanción por no llevar la v-13 en el vehículo es de 100 euros y no conlleva pérdida de puntos del permiso de conducir.
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