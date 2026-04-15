La Guardia Civil está revisando con una moneda todos los coches por debajo: multas de hasta 800 euros

Con el fin de las vacaciones de Semana Santa, es momento de revisar el estado de los vehículos. Después de millones de desplazamientos por carretera en España y miles de kilómetros recorridos es lógico que alguna parte del coche no esté cómo debería. Por eso y porque las primeras lluvias de la primavera "son muy peligrosas", según alerta la Guardia Civil, Tráfico está revisando todos los coches, especialmente por debajo, con una moneda de 1 euro.

Las deficiencias en los neumáticos es un error frecuente entre los conductores españoles, que pueden acarrear multas de hasta 800 euros. Es decir, se considera una infracción grave no tener las ruedas bien hinchadas o con defectos, pues esto puede ocasionar graves problemas de seguridad vial. Según el fabricante de neumáticos Bridgestone, la mitad de los conductores no comprueba sus neumáticos y tres de cada diez coches calzan cubiertas envejecidos o con defectos.

Pararse unos minutos a revisar

Por ello, la Guardia Civil aconseja que, antes de salir a la carretera, hay que pararse unos minutos a revisar el estado del dibujo de las ruedas, la profundidad de las ranuras principales de la banda de rodadura y, por supuesto, la presión del aire. Según Bridgestone, más de la mitad de los conductores desconoce cuál es la presión de inflado adecuada para sus coches. Para saberlo es tan fácil como consultar la pegatina que se encuentra en la parte del conductor cuando se abre la puerta.

Según advierte la DGT, todos estos defectos en las cubiertas "afectan al agarre, la frenada, la eficiencia energética, la maniobrabilidad del vehículo y a la capacidad de evacuar agua, arena o piedrecillas". En definitiva, "unos neumáticos en buen estado determinan la seguridad del vehículo y la de sus ocupantes".

Cuándo hay que sustituirlos

Es obligatorio sustituir los neumáticos cuando la profundidad de las ranuras principales de 1,6 mm. Lo recomendable es que estén en torno a 3 mm. Un truco sencillo es utilizar una moneda de un euro para medir el desgaste. Basta con insertarla en la ranura: si se ve el borde amarillo, es hora de cambiar las cubiertas.

Errores frecuentes

Según Tráfico, los errores más frecuentes que cometemos con las ruedas, además de los descritos, son llevar una presión excesiva o baja. En este contexto, hay que tener en cuenta que cuando llevamos mucha más carga de la habitual, por ejemplo en un viaje con toda la familia, hay que elevar la presión al máximo recomendado.

También es un error utilizar una llanta inadecuada, puesto que si es demasiado estrecha o ancha, puede provocar desgaste pronunciado en el centro o en los extremos de la banda de rodadura.

Otro error frecuente es tener una alineación incorrecta. Cuando los desperfectos en las cubiertas se localizan solo en uno de los laterales de la banda de rodadura, el error suele estar en las cotas de alineación o el paralelismo entre los ejes. Un error de sólo 2,5 en el ajuste de un eje puede incrementar el consumo de combustible en un 16%.

Y por último, está la mala elección del neumático. Debe realizarse siempre conforme al uso habitual del vehículo, su carga y el tipo de superficies a recorrer.

Multas de 200 euros por rueda

Las multas por llevar los neumáticos en mal estado en España son de 200 euros por rueda. Por lo que si las cuatro las llevamos mal, la sanción asciende a 800.