Adiós a la baliza v-16: multado un motorista con 200 euros por no llevar el dispositivo de seguridad colocado y bien amarrado en la parte de arriba

Víctimas, automovilistas y moteros han valorado las cifras provisionales de siniestralidad en las carreteras españolas en 2025, dadas a conocer este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero piden prudencia y evitar triunfalismos. Un total de 1.119 personas han fallecido en 1.028 accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%).

Se trata del segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha asegurado a Europa Press que no están contentos porque son "1.119 vidas a 24 horas y "aún no son los datos definitivos" y habrá que esperar a que "el dato sea completo".

"¿Qué se ha bajado el número de víctimas de momento? Pues sí. Ha bajado el número de víctimas y por ese lado se han salvado algunas vidas", ha reconocido, pero ha añadido que "sigue llamando muchísimo la atención cómo hoy en día sigue habiendo gente que no lleve el sistema de seguridad, el cinturón de seguridad, bien sea delante, bien sea detrás o incluso el casco en la moto".

Hay que recordar que no llevar casco abrochado en moto (o llevarlo sin homologar) conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 3 o 4 puntos del carné en España. La infracción es considerada grave por la DGT, y la sanción recae sobre el conductor, incluso si es el pasajero quien no lo usa. Existe un 50 por ciento de descuento por pronto pago

Ana Novella cree que si quienes no llevaban las medidas de seguridad las hubieran utilizado "igual se hubieran podido salvar", al igual que los que condujeron bajo los efectos del alcohol. En cuanto al tipo de vehículo implicado en accidentes mortales, Arnaldo ha llamado la atención sobre el incremento que se ha producido en camiones y también el que la reducción de víctimas haya sido menor en carreteras convencionales que en la red de autopistas y autovías.

"Esto nos invita a reflexionar sobre si fue positiva la medida de reducción de eliminación del margen de 20 kilómetros en las carreteras convencionales para realizar adelantamientos unido a que se aumentó la velocidad a la que podían circular los camiones", ha afirmado.

Sobre los conductores, ha puesto el foco en que el mayor número de conductores implicados en accidentes de tráfico se sitúa en el censo de mayores de 65 años, lo que no debería llevar "a conclusiones erróneas por cuanto la población envejece y, por tanto, en el censo de conductores cada vez va a tener mayor presencia los conductores de mayor edad en los accidentes de tráfico".