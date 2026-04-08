Multado con 80 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no activarse la V27: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles. No llevarla encima supone una multa de 80 euros Sin embargo, hay un grupo de conductores que no tiene la obligación de llevar este dispositivo. Se trata de los motoristas. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera", explican desde la Dirección General de Tráfico.

Sin embargo, aunque tengas la baliza V16, pueden multarte con 80 euros si no se activa la v-27. Y es que antes de coger el coche debemos de revisar que todo esté correcto. Como ocurre con la baliza v-16, que tiene que funcionar correctamente y, una vez encendida, tiene que poder enviar la señal v-27, que es la que da la DGT los datos de ubicación para que pueda alertarse a los demás conductores.

Lucía Feijoo Viera

Multas: previsión

¿Cuántas multas se pondrán durante este primer año? Pues desde el Gobierno central han hecho una estimación de las sanciones que habrá por no llevar la citada baliza.

Ha sido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha hablado de este tema durante la comisión de Interior y aseguró que el año pasado se pusieron 400 multas por no llevar los triángulos de emergencia (que ahora son sustituidos por la baliza), así que afirmó que "no creo que vaya a haber ninguna variación en este sentido". Cabe reseñar que durante 2025 se pusieron 5 millones de multas en las carreteras españolas, con lo que las multas por no llevar los triángulos de emergencia supusieron tan solo el 0,008 por ciento del total.

Otra luz de emergencia obligatoria

Pero más allá de eso, que es de sobra conocido desde principios de año por lo polémico que resultó su implantación, la Guardia Civil está vigilando también otras luces de emergencia que todo conductor no debe olvidarse de activar: los intermitentes son fundamentales para la seguridad vial. Su uso correcto evita choques, accidentes y atropellos. Sin embargo, ¿sabemos usarlos correctamente? Según advierte la Dirección General de Tráfico (DGT), no siempre. Y no usarlos cómo y cuándo se debe puede acarrear multas de hasta 200 euros. En caso de averías o accidente es necesario activar los cuatro intermitentes, algo que con la nueva baliza V-16 está empezando a olvidarse.