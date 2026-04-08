La baliza V-16 ya es historia: la otra luz de emergencia obligatoria que está vigilando ahora la Guardia Civil

Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles. No llevarla encima supone una multa de 80 euros Sin embargo, hay un grupo de conductores que no tiene la obligación de llevar este dispositivo. Se trata de los motoristas. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera", explican desde la Dirección General de Tráfico.

Eso sí, los conductores de motocicleta están obligados a llevar otro tipo de dispositivos y pegatinas si no quieren ser sancionados. Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, esta sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.

Multas: previsión

¿Cuántas multas se pondrán durante este primer año? Pues desde el Gobierno central han hecho una estimación de las sanciones que habrá por no llevar la citada baliza.

Ha sido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha hablado de este tema durante la comisión de Interior y aseguró que el año pasado se pusieron 400 multas por no llevar los triángulos de emergencia (que ahora son sustituidos por la baliza), así que afirmó que "no creo que vaya a haber ninguna variación en este sentido". Cabe reseñar que durante 2025 se pusieron 5 millones de multas en las carreteras españolas, con lo que las multas por no llevar los triángulos de emergencia supusieron tan solo el 0,008 por ciento del total.

Otra luz de emergencia obligatoria

Pero más allá de eso, que es de sobra conocido desde principios de año por lo polémico que resultó su implantación, la Guardia Civil está vigilando también otras luces de emergencia que todo conductor no debe olvidarse de activar: los intermitentes son fundamentales para la seguridad vial. Su uso correcto evita choques, accidentes y atropellos. Sin embargo, ¿sabemos usarlos correctamente? Según advierte la Dirección General de Tráfico (DGT), no siempre. Y no usarlos cómo y cuándo se debe puede acarrear multas de hasta 200 euros. En caso de averías o accidente es necesario activar los cuatro intermitentes, algo que con la nueva baliza V-16 está empezando a olvidarse.

Lucía Feijoo Viera

“Con independencia de que es obligatorio señalizar las maniobras, es muy importante usar los indicadores de dirección cuando conducimos. Las advertencias ópticas son el principal medio para comunicarnos con el usuario de la vía. Sin ellos, la convivencia es complicada”, explican desde el Área de Formación de Conductores de la DGT.

Según el informe “Observatorio sobre el comportamiento de los conductores 2022”, elaborado por Autopistas, “solamente el 33% de los vehículos ligeros señaliza la maniobra de adelantamiento y el regreso al carril de origen”, algo que no ocurre con tanta frecuencia con los de vehículos pesados, cuyos conductores son “más rigurosos”.

Cuándo hay que utilizarlos

Pero, ¿en qué otras situaciones hay que utilizar los intermitentes? Según recoge el artículo 109 del Reglamento General de Circulación, “el conductor debe advertir mediante señales ópticas toda maniobra que implique un desplazamiento lateral o hacia atrás de su vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o de frenar su marcha de modo considerable. Tales advertencias ópticas se efectuarán con antelación suficiente a la iniciación de la maniobra, y, si son luminosas, permanecerán en funcionamiento hasta que termine aquella”.

En el segundo punto, el Reglamento General de Circulación habla lo que hay que hacer en situaciones de atasco: “La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable, aun cuando tales hechos vengan impuestos por las circunstancias del tráfico, deberá advertirse, siempre que sea posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos”.

Posibles sanciones

Es decir, no se deben utilizar los cuatro intermitentes o "warning", algo que la mayoría de conductores desconocen. En todo caso, se contempla su uso una vez que el vehículo está parado, no durante la deceleración. Usar las luces de emergencia cuando no se debe puede conllevar sanciones de 200 euros.

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir y con cuantías aún mucho mayores. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), hay que llevar también el chaleco reflectante en toda emergencia. Carecer de él o no ponerlo en caso de avería puede acarrear una sanción de entre 80 y 200 euros.