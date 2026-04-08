Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches que aparcan sin la V15

Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles. No llevarla encima supone una multa de 80 euros. ¿Cuántas sanciones se pondrán durante este primer año? Aunque es imposible saberlo con exactitud, desde el Gobierno central han hecho una estimación de las sanciones que habrá por no llevar la citada baliza.

Ha sido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha hablado de este tema durante la comisión de Interior y aseguró que el año pasado se pusieron 400 multas por no llevar los triángulos de emergencia (que ahora son sustituidos por la baliza), así que afirmó que "no creo que vaya a haber ninguna variación en este sentido". Cabe reseñar que durante 2025 se pusieron 5 millones de multas en las carreteras españolas, con lo que las multas por no llevar los triángulos de emergencia supusieron tan solo el 0,008 por ciento del total.

La DGT recuerda que, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, hay que tener a mano en la guantera la baliza v-16. Y es que el aviso más llamativo de este año llega con dos novedades que afectan directamente al conductor. La primera, la obligación de llevar y usar la V-16 si se produce una incidencia que obligue a detener el vehículo: la señalización no solo es “física” con la luz, sino también “virtual”, porque se transmite a navegadores y paneles informativos para que el resto adopte medidas de prevención. La segunda es la mejora del teléfono 011, que incorpora inteligencia artificial para ofrecer un servicio más ágil, con transcripción automática de las conversaciones y otras herramientas de análisis. No tener la baliza en caso de avería supone una multa de 100 euros.

Señal V15 para personas con diversidad funcional

Pero, más allá de la baliza, existe otro tipo de sanción que los conductores no puende ignorar a la hora de llegar a una ciudad. Es bien sabido que el problema del aparcamiento en las ciudades es un problema recurrente y un dolor de cabeza para vecinos y turistas. Pero no por ello hay que quebrantar la ley y aparcar donde no se debe. Por ello, hay que matizar que aquellos que no tengan la señal v-15 (personas con diversidad funcional o minusválido) no podrán aparcar en las zonas asignadas para ello, que, por lo general, suelen estar libres y tentar a muchos conductores.

Como recuerdan desde Mapfre, "la multa por aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida tiene una cuantía de 200 euros sin pérdida de puntos por el momento".

AGENCIA ATLAS

Motoristas

Hay un grupo de conductores que no tiene la obligación de llevar este dispositivo. Se trata de los motoristas. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera", explican desde la Dirección General de Tráfico.

Eso sí, los conductores de motocicleta están obligados a llevar otro tipo de dispositivos y pegatinas si no quieren ser sancionados. Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, esta sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.