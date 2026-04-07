Multado con 200 euros por su mala actuación en un control: la equivocada respuesta ante la Guardia Civil

El coche propio es hoy en día uno de los indispensables para viajar, pese al encarecimiento de la gasolina. La gran operación de Tráfico de la Semana Santa ya ha concluido, pero la Guardia Civil continúa con todos sus medios humanos y técnicos (desde radares hasta drones) para controlar que todas las medidas de seguridad se están cumpliendo. Entre ellas, siendo la más novedosa, está la nueva la baliza V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar cualquier incidencia en la vía, ya sea una avería o un accidente. La sanción por colocar este dispositivo en el capó en caso de avería en una vía interurbana asciende a los 80 euros.

Uno de los 'vigilantes' que vela por la seguridad de los conductores durante esta operación salida es el Pegasus, los 'ojos' implacables de la DGT desde el cielo. Conducir a velocidad excesiva, usar el móvil al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad o consultar papeles dentro del vehículo. Ninguna de estas conductas irregulares escapa al control de la Unidad de Medios Aéreos (UMA). Cada día realizan de forma habitual. 365 días al año, también en autopistas de peaje.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles. No llevarla encima supone una multa de 80 euros pero, ¿cuántas multas se pondrán durante este primer año? Pues desde el Gobierno central han hecho una estimación de las sanciones que habrá por no llevar la citada baliza.

Ha sido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha hablado de este tema durante la comisión de Interior y aseguró que el año pasado se pusieron 400 multas por no llevar los triángulos de emergencia (que ahora son sustituidos por la baliza), así que afirmó que "no creo que vaya a haber ninguna variación en este sentido". Cabe reseñar que durante 2025 se pusieron 5 millones de multas en las carreteras españolas, con lo que las multas por no llevar los triángulos de emergencia supusieron tan solo el 0,008 por ciento del total.

Lucía Feijoo Viera

Controles

Otra duda que quiso despejar el ministro es cómo se va a multar. Es decir, afirmó que no va a haber controles para buscar la baliza v-16, "lo que sí hay es la sanción si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza".

ITV

La Guardia Civil también vigila que los vehículos circulen en regla, es decir, con la ITV al día y ninguna incidencia que suponga un peligro para los demás usuarios y para el propio conductor. Para ello, cuentan con dispositivos móviles para el control de la velocidad e incluso controles esporádicos de alcohol, ITV, etc.

Debes saber que darse a la fuga en un control policial en España conlleva sanciones graves, generalmente una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné por desobedecer las señales de los agentes. Sin embargo, si la fuga implica riesgo o desobediencia grave, puede considerarse un delito penal, resultando en penas de prisión de 3 meses a 1 año.