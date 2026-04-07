Multado con 200 euros tras tener una avería en la carretera pese a la baliza V16: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Uno de los elementos indispensables a la hora de circular por la carretea es la baliza V16. La DGT ha hecho especial hincapié en recordar a los españoles su obligatoriedad en los iajes, tal y como ha ido informando por los diferentes paneles informativos que tiene colocado por las principales carreteras del país. Recuerda que la multa por no colocar la v-16 en caso de avería es de 80 euros.

La baliza V16 conectada a la DGT es obligatoria para todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero. Tenemos que colocarla en el exterior del coche cuando tengamos un accidente o una avería en la carretera. Pero ojo, no es lo único a lo que tenemos que prestar atención porque podría acarrear una multa de 200 euros y la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa.

Y es que, aunque no es recomendable salir del coche cuando estamos parados en el carretera. En el caso de hacerlo tenemos que llevar puesto un chaleco reflectante homologado. No tenerlo o no usarlo supone una multa de 200 euros, además de la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.

El chaleco homologado puede ser de varios colores, rojo, naranja o amarillo; y tener bandas retrorreflectantes. Debido a su importancia y a la necesidad de tenerlo siempre a mano, el lugar más propicio para guardar este chaleco reflectante es la guantera del coche, donde tenemos que tener también tanto la baliza v-16 como la documentación del coche, papeles que son obligatorios.

Lucía Feijoo Viera

Salir del coche

Asimismo, deben portar chaleco todas las personas que quieran salir del coche. Si solo hay uno, el resto de ocupantes deberá quedarse en su interior si no quiere recibir una multa por incumplir la norma.