El Gobierno predice cuántas multas se pondrán este año por no llevar la baliza V16

Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles. No llevarla encima supone una multa de 80 euros pero, ¿cuántas multas se pondrán durante este primer año? Pues desde el Gobierno central han hecho una estimación de las sanciones que habrá por no llevar la citada baliza.

Ha sido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha hablado de este tema durante la comisión de Interior y aseguró que el año pasado se pusieron 400 multas por no llevar los triángulos de emergencia (que ahora son sustituidos por la baliza), así que afirmó que "no creo que vaya a haber ninguna variación en este sentido". Cabe reseñar que durante 2025 se pusieron 5 millones de multas en las carreteras españolas, con lo que las multas por no llevar los triángulos de emergencia supusieron tan solo el 0,008 por ciento del total.

Controles

Otra duda que quiso despejar el ministro es cómo se va a multar. Es decir, afirmó que no va a haber controles para buscar la baliza v-16, "lo que sí hay es la sanción si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza".

Pese a las complicaciones de los días ya pasados con las operaciones salidas con motivo de la Semana Santa, las carreteras vuelven a la normalidad. Los desplazamientos introducen este año dos cambios importantes: por un lado la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo, y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono 011 de información del estado de las vías.

Lucía Feijoo Viera

Tanto la Guardia Civil como la Dirección General de Tráfico (DGT) han recalcado la importancia y la obligación de llevar la baliza v-16, el dispositivo de señalización en caso de emergencia que sustituye a los triángulos en carretera Una norma que desde Tráfico han querido recordar a los conductores estos días a través de los diferentes paneles informativos esparcidos por las principales carreteras del país.

Motoristas

Sin embargo, hay un grupo de conductores que no tiene la obligación de llevar este dispositivo. Se trata de los motoristas. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera", explican desde la Dirección General de Tráfico.

Eso sí, los conductores de motocicleta están obligados a llevar otro tipo de dispositivos y pegatinas si no quieren ser sancionados. Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, esta sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.

ITV

También el distintivo v-19, también conocido como la etiqueta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). "En nuestro país, las motocicletas tienen la obligación de pasar la ITV desde mediados de la década de 1980 y los ciclomotores desde 2006. En el caso de las motocicletas, deben acudir a una estación de inspección técnica a los cuatro años desde su matriculación y, a partir de ahí, cada dos años durante toda su vida útil. Por su parte, esta periodicidad cambia en el caso de los ciclomotores, los cuales deben pasar la ITV por primera vez a los tres años desde su matriculación y, luego, cada dos años. Pese a la obligatoriedad de estas comprobaciones periódicas, la ratio de incumplimiento en acudir a la ITV en este tipo de vehículos es muy elevada. Un hecho que podría explicar la elevada siniestralidad en el último año", explican desde AECA ITV.

Debes saber que circular con la ITV caducada en moto conlleva una multa general de 200 euros (100 con pronto pago). Si la ITV es desfavorable, la multa es de 200 euros y solo permite ir al taller, mientras que una ITV negativa (defectos muy graves) conlleva 500 euros y la inmovilización del vehículo.