La Policía Nacional alerta a los ciudadanos: este es el botón que no tienes activado en el móvil y que "salva vidas"
La puesta en marcha de esta función es muy sencilla
Alejandra Carreño
"¿Sabías que tu móvil puede ayudarnos a salvarte la vida?". La pregunta la hace la Policía Nacional y es que son muy pocas las personas que conocen esta función, que es clave en caso de un accidente o de una emergencia. El Cuerpo Nacional de Policía ha lanzado esta advertencia coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. Son días de disfrute, pero también de riesgo, sobre todo en la carretera.
En esta operación especial de tráfico se prevén más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de España. Son, por tanto, días de mayor riesgo al volante y, por ello, la Guardia Civil pondrá todos sus medios humanos y técnicos (desde radares hasta drones) para controlar que todas las medidas de seguridad se están cumpliendo. Entre ellas, siendo la más novedosa, está la nueva la baliza V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar cualquier incidencia en la vía, ya sea una avería o un accidente.
Pero, lógicamente, la DGT pondrá el acento en otras obligaciones elementales en la carretera, como son el uso del cinturón, el móvil al volante o los excesos de velocidad.
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