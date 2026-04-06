Multado con 200 euros un conductor por no tener una segunda baliza V16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no solo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Pero, ¿qué pasa con aquellos usuarios que tengas más de un vehículo? ¿Sirve la misma baliza conectada? ¿Debo tener dos y hacer otro desembolso?

La DGT vuelve a aclarar esta duda: "La baliza V-16 sustituye a los triángulos de emergencia y, por tanto, es obligatoria su dotación para los vehículos cuando estén circulando. No existe impedimento en ir cambiándola de un vehículo a otro, mientras no circulen simultáneamente. En este caso, el inconveniente de no disponer de una baliza V-16 para cada vehículo puede ser el riesgo de olvido de cambio de un vehículo a otro". Así que puedes tener una baliza, siempre y cuando la lleves en el coche que está en funcionamiento en caso de que tengas una avería.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

¿Y si te compras un coche nuevo, debes cambiar de baliza por su configuración? "Si cambias de coche y utilizas una baliza que ya tenías en otro vehículo, no necesitas realizar ningún tipo de configuración. Lo único que debes recordar es llevarla siempre a mano y correctamente cargada", explican desde la Dirección General de Tráfico.

Sanciones

Por último, la sanción por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros pero, ojo, si te bajas del vehículo, pese a que hayas colocado perfectamente este dispositivo y no llevas el chaleco reflectante, la Guardia Civil te puede sancionar con hasta 200 euros.