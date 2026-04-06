La baliza V16 en las motos: la Guardia Civil multa con 200 euros y cuatro puntos a un motorista por este motivo

Aunque la operación de tráfico de Semana Santa ya ha concluido, Dirección General de Tráfico (DGT) sigue haciendo hincapié en que es "obligatorio" llevar este dispositivo en el coche. Así lo está recordando en los diferentes paneles informativos distribuidos por las principales carreteras del país. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Las motos

Entonces, ¿qué pasa con las motos? Pues en el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación. “En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera”, explican desde la propia DGT.

Los conductores de motocicletas y ciclomotores son unos de los usuarios más vulnerables de las vías, junto con los ciclistas y peatones. Estos vehículos de dos ruedas son menos estables y visibles en carretera, y en caso de sufrir un accidente de tráfico, tienen un mayor nivel de letalidad que otros vehículos como los turismos. De hecho, los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) revelan que de los 1.533 conductores que perdieron la vida en las carreteras españolas en 2021, un total de 241 fueron motoristas.

Y no olvides el casco

Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, está sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.