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Atención a los trabajadores de polígonos industriales: la Guardia Civil y la Seguridad Social intensifican los controles

Estos controles conjuntos en carretera, realizados por la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, buscan prevenir accidentes laborales y mejorar la seguridad vial

Estado del tráfico en la A3, autovía de Valencia, en sentido salida de Madrid este miércoles. Las salidas de Madrid y otras carreteras de la red nacional registran ya complicaciones en la circulación en el inicio de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén casi 10 millones de viajes. EFE/ Victor Lerena. añade vídeo

Estado del tráfico en la A3, autovía de Valencia, en sentido salida de Madrid este miércoles. Las salidas de Madrid y otras carreteras de la red nacional registran ya complicaciones en la circulación en el inicio de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén casi 10 millones de viajes. EFE/ Victor Lerena. añade vídeo / Victor Lerena / EFE

V. M. / A. O.

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han llevado a cabo controles en carreteras, en las inmediaciones de zonas industriales, para velar por el cumplimiento de la normativa en materia de tráfico y seguridad laboral.

En el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, durante el pasado semestre se han llevado a cabo estas acciones de vigilancia en diferentes puntos de España. Los agentes de la Guardia Civil realizan labores propias, de control de documentación e ITV, uso de cinturones de seguridad, alcoholemia y presencia de drogas en el organismo, todas ellas incluidas entre otros en el Plan Operativo de Vigilancia y Control de Furgonetas de Reparto, establecido por la DGT.

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social por su parte, a través de funcionarios del cuerpo de subinspectores laborales de ambas escalas, controló materias laborales, de prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, entre otras.

Novedades

Lo novedoso de este tipo de controles conjuntos para reforzar la seguridad laboral y el cumplimiento de las normas de circulación es que se han llevado a cabo en carretera.

Los agentes formularon denuncias a la Ley de Ordenación Transportes Terrestres por Carretera y a la Ley de Seguridad Vial, algunas por conducir con presencia de drogas en el organismo.

Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales y detectó faltas de alta tanto en el Régimen General como en de trabajadores autónomos.

Noticias relacionadas y más

Estos controles conjuntos en carretera son "claves" para prevenir accidentes laborales y mejorar la seguridad vial, ya que permiten detectar irregularidades en la documentación y estado de los vehículos y conductores, así como las condiciones laborales de los trabajadores-conductores de los vehículos.

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