Atención a los trabajadores de polígonos industriales: la Guardia Civil y la Seguridad Social intensifican los controles

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han llevado a cabo controles en carreteras, en las inmediaciones de zonas industriales, para velar por el cumplimiento de la normativa en materia de tráfico y seguridad laboral.

En el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, durante el pasado semestre se han llevado a cabo estas acciones de vigilancia en diferentes puntos de España. Los agentes de la Guardia Civil realizan labores propias, de control de documentación e ITV, uso de cinturones de seguridad, alcoholemia y presencia de drogas en el organismo, todas ellas incluidas entre otros en el Plan Operativo de Vigilancia y Control de Furgonetas de Reparto, establecido por la DGT.

PI STUDIO

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social por su parte, a través de funcionarios del cuerpo de subinspectores laborales de ambas escalas, controló materias laborales, de prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, entre otras.

Novedades

Lo novedoso de este tipo de controles conjuntos para reforzar la seguridad laboral y el cumplimiento de las normas de circulación es que se han llevado a cabo en carretera.

Los agentes formularon denuncias a la Ley de Ordenación Transportes Terrestres por Carretera y a la Ley de Seguridad Vial, algunas por conducir con presencia de drogas en el organismo.

Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales y detectó faltas de alta tanto en el Régimen General como en de trabajadores autónomos.

Estos controles conjuntos en carretera son "claves" para prevenir accidentes laborales y mejorar la seguridad vial, ya que permiten detectar irregularidades en la documentación y estado de los vehículos y conductores, así como las condiciones laborales de los trabajadores-conductores de los vehículos.