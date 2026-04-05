Multas de 200 euros esta Semana Santa por llevar el bolso suelto en los asientos del coche: la Guardia Civil advierte que es como llevar "un toro de lidia"

La gran operación de Tráfico de la Semana Santa ya está en marcha. Hasta el próximo lunes 6 de abril, la DGT prevé que se produzcan más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de España. Son, por tanto, días de mayor riesgo al volante y, por ello, la Guardia Civil pondrá todos sus medios humanos y técnicos (desde radares hasta drones) para controlar que todas las medidas de seguridad se están cumpliendo. Entre ellas, siendo la más novedosa, está la nueva la baliza V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar cualquier incidencia en la vía, ya sea una avería o un accidente.

Pero, lógicamente, la DGT pondrá el acento durante la Semana Santa en otras obligaciones elementales en la carretera, como son el uso del cinturón, el móvil al volante o los excesos de velocidad. "Si viajas, asegura bien la carga en el maletero. En caso de frenazo brusco, cualquier objeto suelto se convierte en un grave peligro para los ocupantes", ha advertido la Guardia Civil.

Agencia ATLAS | Foto: EP

Casi la mitad lleva objetos sueltos en el coche

Según un estudio reciente realizado por Volkswagen, los conductores españoles suspendemos en este apartado. Casi la mitad de los conductores, el 47%, lleva objetos sueltos en el habitáculo del coche y solo uno de cada tres (29,6%) usa los espacios portaobjetos y las bandejas interiores.

El problema es que estos objetos, en caso de choque o de frenazos bruscos, se convierten en verdaderos "proyectiles que pueden golpear y herir a los ocupantes". Y el peligro, alerta la DGT, no solo viene de objetos grandes, sino de elementos cotidianos, como un teléfono móvil, una tableta, un jueguete infantil, un ordenador portátil o incluso el bolso de mano. Todos estos elementos multiplican su peso por 40 a una velocidad de 50 km/h.

Un portátil, como un oso pardo

Así, por ejemplo, un bolso lleno a 90 km/h equivaldría al peso de un toro de lidia, según advierte la Dirección General de Tráfico. Hay más comparativas peligrosas: un portátil se convertiría en un jabalí (85 kilos) si vamos a 50 km/h y un oso pardo (275 kg) si circulamos a 90. De igual forma, el impacto de un móvil suelto sería como un gallo (3,9 kilos) a 50 km/h y de un perro Cocker (12,5) a 90 km/h. Un biberón lleno equivaldría a una avutarda (15,5 kg) a 50 km/h y a una oveja (50 kg) a 90 km/h.

El efecto elefante

"Por efecto de la inercia, cualquier objeto que viaje suelto en un automóvil continúa su marcha hacia delante y multiplica, por efecto de la velocidad, la fuerza con la que golpearía a cualquier ocupante hasta por cuarenta veces su peso a tan solo 50 km/h. Así, un niño de tres años cuyo SRI estuviera mal anclado y viajara en el asiento trasero, en caso de accidente, golpearía al ocupante –o conductor– de los asientos delanteros con la misma fuerza que si se hubiera convertido en una jirafa (a 50 km/h) o en un elefante (90 km/h), en el denominado efecto elefante", explica Tráfico.

Llevar objetos sueltos en el coche, como el bolso sobre el asiento del copiloto o detrás, se considera una infracción grave por todo lo comentado anteriormente, sancionable con multas de hasta 200 euros