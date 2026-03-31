Multado con 200 euros un conductor por entrar en una rotonda y salir por su carril, pero sin hacer la "declaración de intenciones": la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa

Metidos de lleno en la Semana Santa, durante estos días se producen millones de desplazamientos por todo todo el país. Es la primera vez que se produce una gran operación salida en la que es obligatorio el uso de la baliza v-16, que sustituye a los triángulos de emergencia en carretera tras sufrir un accidente.

Pero más allá de este polémico dispositivo, los conductores deben tener en cuenta otras normas para evitar recibir sanciones. Sobre todo a la hora de llegar a ciudades o localidades nuevas por vacaciones, por las que no se está habituado a conducir. A la hora de entrar en una rotonda, realizar un cambio de dirección o incorporarnos a un carril hay un elemento fundamental que muchos conductores olvidad utilizar: los intermitentes, un elemento esencial para la seguridad durante la circulación, y a lo largo de la vida útil de nuestro vehículo podemos llegar a utilizarlos más de 200.000 veces. Hacerlo de una forma correcta evitará posibles alcances, atropellos y accidentes en la carretera, y además evitará que la Guardia Civil pueda sancionarte.

Si eres de los que no usa los intermitentes es momento de que corrijas este comportamiento por tu seguridad... y por tu bolsillo. El intermitente, según explica la Dirección General de Tráfico (DGT) es solo una declaración de intenciones. A la hora de conducir has de tener en cuenta que usarlo no te da ninguna prioridad sobre el resto de vehículos, sino que simplemente te estás limitando a señalizar para que los demás sepan la maniobra que estás a punto de llevar a cabo.

Más seguro al volante

Hacer uso de esta herramienta no sólo te evitará la multa, ya que su uso es obligatorio, sino que ayudará a que estés más seguro al volante y el resto de personas puedan anticiparse correctamente a tus movimientos y el riesgo de accidente sea menor. A través de sus redes sociales, la Guardia Civil ha querido recordar a los conductores españoles la importancia de utilizarlos correctamente, ya que son muchos los que o no los utilizan o lo hacen poco: “Si vas conduciendo con tu coche y vas a girar a la derecha > palanca de intermitente hacia arriba; si vas a girar a la izquierda > palanca de intermitente hacia abajo”.

Se trata de un gesto muy simple que puede evitar más de un disgusto y con el que conseguirás circular sin problemas.

Multas: 200 euros

Para aquellos conductores que, aún con todo esto, decidan que los intermitentes no van con su estilo de conducción, te recordamos que no señalizar las maniobras supone una multa de 200 euros, y eso no es todo, porque no hacer uso de ellos con la suficiente antelación también puede ser multado con 80 euros.

A continuación te recordamos las situaciones en que el uso del intermitente es imprescindible para evitar cualquier tipo de accidente: