La Guardia Civil revisará las guanteras para comprobar que tienes este documento en vigor: hasta 3.000 euros de multa

¿Sales de viaje en Semana Santa? Mucho cuidado porque la Guardia Civil está revisando que llevas todos los documentos en vigor con multas que en algunos casos han llegado a los 3.000 euros por ausencia de algún documento.

Y es que en las guanteras solemos tener la documentación del vehículo, algo que es obligatorio: por ejemplo, el permiso de circulación del vehículo y el documento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que señala que el vehículo está en correcto estado para circular.

Sin embargo, hay otro documento que tienes que tener en vigor: se trata del seguro del vehículo, y es que antes teníamos que llevar un resguardo que avalase que habíamos pagado el seguro, pero ahora eso los agentes de la Guardia Civil lo pueden comprobar de forma telemática, así que no es necesario.

Agencia ATLAS | Foto: EP

Lo que sí necesitamos es que el seguro esté en vigor, porque en caso contrario nos podemos exponer a una multa de hasta 3.000 euros. Aunque esto es dependiendo del tipo de vehículo, uso y si estaba circulando, ya que las multas por no tener el seguro en vigor comienzan en los 600 euros.

Eso sí, también hay otra cosa que debería estar en la guantera y que es obligatoria desde el pasado 1 de enero. Se trata de la baliza v-16 conectada con la DGT y que sustituye a los triángulos de emergencia.

No contar con la baliza supondrá una multa de 80 euros.

Dos fases

La Operación Especial se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 477.000 desplazamientos en Castilla y León, y, la segunda estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

Hay que lleva la baliza V-16

Semana Santa es el primer éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con dos novedades importantes. Por un lado, la obligación de llevar la V-16 para pre señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y se tenga que detener el vehículo y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

Lucía Feijoo Viera

La DGT insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino.