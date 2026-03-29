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MULTAS TRÁFICO | La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido

Ten cuidado antes de coger el coche

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / CÓRDOBA

C.R.

A menudo descuidamos lo que guardamos en el habitáculo, sin saber que ciertos objetos o hábitos pueden acarrear sanciones drásticas: desde multas de hasta 30.000 euros hasta la retirada del carné de conducir.

Carga suelta y seguridad de pasajeros

El habitáculo no es un almacén. Cualquier objeto mal ubicado puede convertirse en un proyectil en caso de frenazo o colisión:

  • Objetos sueltos: Mochilas, botellas o bultos en la bandeja trasera deben ir sujetos o en el maletero.
  • Mascotas: Es obligatorio que viajen con un arnés específico (nunca solo con collar) o en un transportín debidamente anclado al vehículo para evitar que salgan despedidos.

Prohibiciones graves y sustancias peligrosas

Existen elementos que, por su naturaleza, están estrictamente regulados o prohibidos:

  • Detectores de radar: Su simple presencia en el coche es motivo de sanción grave.
  • Materiales peligrosos: No se pueden transportar químicos, explosivos o armas sin el permiso especial correspondiente.

Distracciones y gestos en el semáforo

Estar detenido en un semáforo en rojo no significa que puedas bajar la guardia. Acciones como maquillarse, leer, comer o beber pueden castigarse con 200 euros y la pérdida de 2 puntos.

Otras conductas que afectan a la atención y conllevan multas de 80 euros son:

Noticias relacionadas y más

  • Discutir con los pasajeros o besar al copiloto.
  • Morderse las uñas.
  • Hacer gestos ofensivos a otros conductores.
  • Normas de circulación y civismo
  • Uso del carril: Circular por el carril central o izquierdo cuando el derecho está despejado se sanciona con 200 euros.
  • El claxon: Solo debe usarse para evitar accidentes o en emergencias. Usarlo por frustración conlleva una multa de 80 euros.
  • Mantenimiento en vía pública: Lavar el coche o realizar reparaciones mecánicas en la calle está prohibido, con multas que oscilan entre los 30 y los 3.000 euros según la gravedad y la ordenanza municipal.

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