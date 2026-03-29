La Guardia Civil revisará las guanteras y te multará si no llevas este objeto obligatorio
Tienes que tenerlo en cuenta antes de coger el coche
Benito Domínguez
Cuando nos ponemos al volante tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones, y es que la Guardia Civil revisará las guanteras y te multará si no llevas este objeto obligatorio.
Y es que desde el pasado 1 de enero todos los coches españoles tienen que llevar en su interior la baliza v-16 conectada a la red de la DGT. Y el lugar en el que la deberás guardar, por ser el más accesible en caso de accidente, es la guantera del coche.
Esta baliza v-16 es la que sustituye a los triángulos de emergencia, que eran mucho más peligrosos en caso de accidente o avería. Y es que estos triángulos solían estar en el maletero y obligaban al conductor a salir del coche primero para cogerlos y después colocarlos en la carretera.
Esta situación es bastante peligrosa, y de hecho se han producido algunos accidentes justo cuando el conductor estaba colocando los triángulos.
No llevar la baliza v-16 en el coche puede suponer una multa de 80 euros y la Guardia Civil podría revisar tu guantera durante un control, así que no te la juegues y llévala encima.
Ofertas
Actualmente hay un buen número de ofertas de balizas v-16 en diferentes establecimientos, que suelen rondar los 30 euros.
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