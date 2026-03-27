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La Guardia Civil vigila las guanteras en busca de este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa por no tenerlo encima

Con la operación especial de tráfico de Semana Santa, que comienza este viernes a las 15.00 horas, se esperan más de 17 millones de desplazamientos por carretera hasta el lunes 6 de abril

Las estaciones deben ubicarse en vías con gran afluencia de tráfico

Las estaciones deben ubicarse en vías con gran afluencia de tráfico / Efe

M. R. / A. O.

Si circulas por la carretera conviene revisar la guantera antes de arrancar. La Guardia Civil está intensificando la vigilancia sobre la documentación obligatoria y olvidar un papel fundamental podría costarte una multa de 200 euros.

Se trata de la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que, por supuesto, debe de estar en regla. Este documento certifica que el coche ha superado las revisiones de seguridad necesarias para circular. Al tratarse de una infracción grave, no portarlo o tener la inspección caducada conlleva la mencionada sanción económica.

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Otros documentos esenciales

Además de la ITV, todo conductor debe llevar siempre contigo:

  • El permiso de circulación del vehículo.
  • Su carnet de conducir en vigor.
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Lucía Feijoo Viera

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Recuerda que, desde enero de este año, los tradicionales triángulos de emergencia han pasado a la historia. Ahora es obligatorio llevar en la guantera la baliza V-16 conectada con la DGT. Este dispositivo geolocalizado es el único sistema legal para señalizar incidentes en la vía, sustituyendo definitivamente a los antiguos elementos de señalización.

Noticias relacionadas y más

Operación salida

Este viernes a las 15.00 horas comienza la operación especial de tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos en los que está previsto que se superen los 17 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril, que es festivo en Catalunya y otras seis comunidades autónomas, Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.

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