Multado con 200 euros por llevar la etiqueta B: la DGT se pone seria con el nuevo radar y la Guardia Civil vigila de cara a Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí. Unos días muy esperados por los ciudadanos ya que supone la oportunidad de desconectar, viajar, acudir a procesiones, a la costa, la montaña, reunirse con la familia... Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan millones de desplazamientos por todo el territorio nacional.

Para velar por la seguridad de los conductores, la DGT ha instalado diferentes radares de tráfico. En concreto, 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026. Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

Pero no es la única medida con la que cuentan desde Tráfico. A mediados de 2016 la DGT dividió el parque automovilístico español en cinco categorías según el nivel de emisiones contaminantes de cada vehículo. Se trata de una clasificación dirigida a favorecer a los conductores de los vehículos más ecológicos ante episodios de contaminación que obliguen a restringir el tráfico, además de beneficios fiscales o de movilidad, ya que pueden circular por carriles especiales como el VAO aunque no cumplan con los requisitos para ello. Cada categoría tiene su propio distintivo ambiental para identificar el coche. De menos a más contaminantes, los cinco niveles establecidos por la DGT son 0, Eco, B, C y “otros vehículos”, la categoría en la que se engloba la mitad más contaminante del parque automovilístico español y que no tiene distintivo.

Radares de contaminación

Ahora, se van a proceder a la instalación de radares que van a poder medir cuánto contamina tu coche sólo con pasar por delante. Con la entrada en vigor de la norma UNE 82509, se establece el primer manual de instrucciones oficial para los dispositivos que analizan el escape de los vehículos mientras circula. Explican desde EnergyNews. Los aparatos conocidos como “Instrumentos de Medida Remota de Emisiones de Vehículos” (IMREV) son la pieza clave de este tablero. Se trata de unos sensores que se ubican en los márgenes de la calzada y lanzan rayos de luz no visibles a través del humo que sale de los coches. En apenas unos milisegundos, el sistema sabe cuánto amoniaco, partículas o dióxido de nitrógeno está soltando ese motor concreto. "Lo más curioso es que estos equipos no sólo miran los gases. Al mismo tiempo, registran la placa de matrícula y la rapidez a la que se mueve el coche. De este modo, se cruzan los datos de contaminación con la identidad del vehículo de forma automática, permitiendo que la vigilancia sea constante y no necesite patrullas parando el tráfico de manera aleatoria en plena vía. La importancia de la norma UNE 82509 radica en su capacidad para localizar a los "high-emitters".

Lucía Feijoo Viera

Estos son un grupo muy reducido de coches, apenas el 1% del total, pero que llegan a contaminar tanto como doscientas unidades juntas. Al detectarlos, se puede actuar de forma quirúrgica sobre el 40% de la suciedad del aire atacando solo a unos pocos culpables".

Las sanciones de estos radares son de 200 euros aunque no llevan pérdida de puntos del permiso de conducir.