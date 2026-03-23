La DGT alerta a los propietarios de furgonetas camperizadas antes de la Semana Santa: ITV cada 6 meses y multas por la baliza V16

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iformado que ha revisado la normativa sobre autocaravanas para adaptarla al fuerte crecimiento de este tipo de vehículos en España, cuyo número se ha triplicado en la última década, al pasar de poco más de 48.000 en 2015 a cerca de 137.000 en la actualidad.

La nueva instrucción introduce cambios en materia de inspecciones técnicas, uso de las vías urbanas y señalización específica para estos vehículos. La instrucción PROT 2026/04 sustituye a la aprobada en 2023 con el objetivo de "incorporar novedades normativas, adaptar su contenido a los criterios establecidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica y clarificar la aplicación de la normativa estatal en relación con las ordenanzas municipales, conforme a la interpretación fijada por el Tribunal Supremo", informó la DGT.

Inspecciones, ¿cada cuánto?

De esta forma, en el caso de las autocaravanas, la frecuencia de inspección para vehículos de más de 4 años es bienal y de más de 10 años, anual. Respecto a las furgonetas camperizadas de antigüedad de hasta 10 años la frecuencia es anual y de más de 10 años, semestral.

La nueva instrucción también recoge que, con carácter general, las autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo. También deben respetar la normativa y señalización que dispongan los ayuntamientos en vías urbanas.

Según la DGT, esta actualización pretende dar mayor seguridad jurídica a los usuarios y a las administraciones ante el crecimiento del 'caravaning' y facilitar la convivencia entre el uso turístico de estos vehículos y la regulación del tráfico en todo el territorio.

Además, los usuarios que tengan una furgoneta camperizada y autocaravana, deben llevar ya la baliza v-16. Y es que con las vacaciones d eSemana Santa va a ser la primera vez que se produzcan desplazamientos masivos por el país con ese dispositvo obligatorio. La multa por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros.