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La Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa: mirarán tu móvil para evitar que uses esta aplicación

Avisar sobre la ubicación de un control policial con ráfagas de luces también conlleva una sanción económica, que podría alcanzar los 200 euros

Las estaciones deben ubicarse en vías con gran afluencia de tráfico

Las estaciones deben ubicarse en vías con gran afluencia de tráfico / Efe

A. C. / A. O.

La Semana Santa  ya asoma y, con ella, se esperan miles de desplazamientos por carretera. Aunque las cifras definitivas de la Dirección General de Tráfico (DGT) suelen publicarse pocos días antes del periodo vacacional (en esta ocasión, la primera semana de abril), las proyecciones indican que se mantendrán o superarán los niveles de años anteriores. Esto son más de 16 millones de viajes de largo recorrido.

Con motivo de ello, la Guardia Civil extremará la vigilancia y no solo para controlar los excesos de velocidad o que todos los vehículos lleven la famosa baliza v-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar una avería o un accidente, sino que los agentes también pondrán mucho empeño en los móviles de los conductores y sus acompañantes.

La Guardia Civil ha advertido a través de sus redes sociales que avisar de la ubicación de un control policial a otros conductores por medio de determinadas aplicaciones móviles "pone en riesgo la seguridad colectiva".

Multa de 200 euros por colocar la baliza V16 pero no encender las luces adecuadas

Multa de 200 euros por colocar la baliza V16 pero no encender las luces adecuadas

Lucía Feijoo Viera

Multas

"¿Sabías que al avisar de la ubicación de un control policial podrías estar ayudando a un delincuente a huir o a cometer un delito? Sé parte de la solución, no del riesgo?", avisa el Instituto Armado.

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Avisar de un control policial utilizando ráfagas de luces también tiene castigo. En concreto, los conductores que realicen esta acción se enfrentarán a multas de hasta 100 euros. En casos más graves, si se considera que se ha puesto en peligro la seguridad vial, la multa puede ascender a 200.

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