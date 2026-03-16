Nuevo Jeep Compass: gama multienergía totalmente electrificada y tecnologías que le sitúan en la vanguardia de su segmento

Fabricado y diseñado en Europa, el nuevo Jeep Compass aterriza en el segmento SUV compacto dispuesto a superar las expectativas y marcar nuevas referencias en su categoría. Compañero ideal para la vida moderna, adopta un importante salto cualitativo mediante la integración de sistemas de propulsión electrificados y una arquitectura técnica totalmente renovada.

Oferta mecánica multienergía

Adaptado a las actuales exigencias de sostenibilidad, este carismático SUV llega con una gama multienergía totalmente electrificada, ofreciendo así libertad de elección para todo tipo de clientes. Una primera opción es la motorización e Hybrid de 145 CV con tracción delantera, capaz de recorrer hasta 970 km sin repostar.

La segunda opción es el Jeep Compass e-Hybrid Plug-In de 225 CV y tracción delantera, versión que disfruta de una autonomía combinada de hasta 983 km. La gama se completa con una versión Full Electric de 213 CV, con tracción total y una autonomía WLTP de hasta 500 km.

La oferta crecerá en breve con la llegada de dos nuevas versiones Full Electric, una con 231 CV y autonomía WLTP hasta 650 km y el tope de gama, con tracción total, 375 CV y autonomía WLTP de hasta 600 km. Todas las versiones 100% eléctricas disponen de función de conducción de un solo pedal.

Capacidades off-road sobresalientes

El ADN de Jeep se mantiene inalterable en el nuevo Compass, que adopta mejoras técnicas significativas para ofrecer una experiencia de conducción inigualable, además de equilibrar la legendaria capacidad todoterreno de Jeep con la polivalencia y el confort imprescindibles.

El nuevo Jeep Compass está disponible en versiones de tracción delantera (FWD) y 4x4. La altura libre al suelo de 200 mm es ideal para afrontar terrenos irregulares y lograr estabilidad en carretera. Una suspensión optimizada absorbe las irregularidades del terreno con suavidad, la aceleración vertical y el balanceo de carrocería se han reducido significativamente y se ha mejorado la calibración de la dirección.

La tecnología Select-Terrain permite al nuevo Jeep Compass disfrutar de sobresalientes aptitudes todoterreno. Los modos de conducción Automático, Sport, Nieve, Arena-Barro y Eléctrico (este último sólo en las versiones PHEV) introducen ajustes mecánicos reales para adaptar el vehículo a las condiciones del entorno.

Diseño inteligente

Con una longitud de 4,55 metros, el nuevo Jeep Compass disfruta de un diseño inteligente. Por ejemplo, elementos críticos como cámaras y radares están ubicados en una posición elevada, minimizando así el riesgo por impactos o suciedad. Las versiones 4xe de tracción total exhiben un diseño exterior específico más aventurero y el nuevo frontal mejora la protección de componentes mecánicos y optimiza la eficiencia aerodinámica.

El habitáculo es uno de los puntos fuertes del nuevo Compass. Los ingenieros de Jeep han trabajado en el aprovechamiento del espacio y han logrado un interior muy amplio que se combina con el uso de materiales refinados y suaves al tacto, elevando la sensación de calidad percibida.

Se convierte en el coche más capaz de su segmento, dispone de 20 mm adicionales de espacio para las piernas en las plazas traseras y el maletero amplía su capacidad hasta los 550 litros, 45 litros más que antes. Los compartimentos de almacenamiento de la parte delantera alcanzan los 34 litros, proporcionando mayor espacio para los objetos cotidianos.

La vanguardista arquitectura tecnológica interior prioriza la funcionalidad y facilidad de uso, con un mando giratorio físico para la palanca de cambios, un botón de freno de estacionamiento electrónico y un interruptor Select-Terrain de goma que permite un manejo fluido.

Conectividad avanzada

Los servicios conectados avanzados, disponibles a bordo y de forma remota, se organizan en dos paquetes personalizados -Connect ONE y Connect PLUS-, diseñados para mejorar la experiencia de conducción. Dispone de actualizaciones FOTA y una nueva app Jeep 2.0 permite gestionar las funciones claves del vehículo en cualquier momento y lugar.

Incluido en el precio durante 10 años, el paquete Connect ONE ofrece funciones específicas para eléctricos como programación de carga, preacondicionamiento del habitáculo y optimización del rendimiento de la batería, además de contar con llave digital. El paquete Connect PLUS está disponible como prueba gratuita durante 12 meses e incluye servicios de navegación conectada.

La tecnología del nuevo Compass está disponible a través de una pantalla que integra todas las funciones principales en una intuitiva interfaz. El cuadro de instrumentos es digital de 10,25 pulgadas y la pantalla de infoentretenimiento alcanza las 16 pulgadas. También dispone de Head-Up Display que evita apartar la vista de la carretera.

Los controles del volante permiten una sencilla gestión y configuración del control de crucero adaptativo, los límites de velocidad, el ajuste de la distancia, los cambios de página en el cuadro de instrumentos, la activación o desactivación del nivel 2, el reinicio o cancelación del ADAS y las funciones multimedia.

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La incorporación de la conducción autónoma de nivel 2 es otro avance importante. El paquete de seguridad se completa con faros Matrix LED, control de crucero adaptativo predictivo, cambio de carril semiautomático disponible entre 70 y 180 km/h, tecnologías que generan una experiencia de conducción más segura y tranquila.