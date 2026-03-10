Multado con 200 euros por no llevar la señal V-25 tras aprobarse el mismo día que la baliza V-16: la Guardia Civil vigila

Llegan novedades relacio1nadas con la señal V-25, también conocida como etiqueta medioambiental. Desde el pasado 1 de enero de 2026 es obligatorio el uso de la baliza v-16, que sirve para señalizar nuestro vehículo en casa de avería en una vía interurbana. Esta señal sustituye a los triángulos y su uso es obligatorio.

Pero no es la única novedad. También, desde principios de año, se ha implementado en multitud de ciudades las Zonas de Bajas Emisiones o ZBE, un área delimitada de la ciudad en la que se aplican regulaciones al tráfico para disminuir la contaminación atmosférica y acústica. La medida fomenta el uso del transporte público, la movilidad a pie, en bicicleta o en patinete y el empleo de vehículos de bajas o cero emisiones.

F. E.

También persigue mejorar la distribución urbana de mercancías y rediseñar espacios urbanos para pacificar el tráfico y ganar seguridad y calidad de vida.

La limitación principal recae sobre los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, es decir, los turismos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006. Son los considerados más contaminantes y los únicos a los que, en términos generales, se les prohíbe el acceso, la circulación y el estacionamiento en el anillo interior desde el 1 de enero de 2026, salvo que estén amparados por alguna de las numerosas excepciones previstas en la ordenanza municipal.

Sara Fernández

Por lo tanto, es fundamental que los coches tengan la etiqueta V-25, la también conocida como etiqueta medioambiental (0 Emisiones, ECO, C, B), que e coloca en el parabrisas delantero y es fundamental para acceder a las ZBE. Hasta hace unos días, con la etiqueta 0 emisiones un vehículo podía circular sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, esa norma ha cambiado tras lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la Resolución de 14 de enero de 2026. "Hasta el año pasado, los turismos con distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos como 0 emisiones podían circular por los carriles VAO, aun cuando solo fueran ocupados por el conductor.

Alta ocupación del vehículo

La nueva resolución prioriza la alta ocupación del vehículo frente al modo de propulsión del vehículo, de manera que el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles. La adopción de esta medida, cuya implantación se hará de forma progresiva y en función del tráfico y de las necesidades de cada uno de los carriles VAO, responde tanto a la demanda de la ciudadanía como a las peticiones de las empresas de transporte público, Defensor del Pueblo que han trasladado a la DGT su preocupación por la progresiva pérdida de eficacia de los carriles VAO que afecta directamente a la regularidad y puntualidad del servicio, desincentivando su uso y perjudicando a miles de usuarios diarios que optan por el transporte público. En los últimos años se ha constatado un incremento significativo de turismos, incluidos vehículos eléctricos ocupados por una sola persona, que ha derivado en retenciones recurrentes en estos carriles".

La multa por acceder de manera indebida en la Zona Baja en Emisiones, así como en carril VAO es de 200 euros.