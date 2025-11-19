Especial Neopremium
Leapmotor B10, un eléctrico con DNI español
Leapmotor, del grupo Stellantis, ofrece un modelo asequible, con mucho espacio y buenas prestaciones
La irrupción de las marcas chinas en el mercado español supone un aliciente para el consumidor. Leapmotor, la firma del grupo Stellantis, trae a España (y nunca mejor dicho) un modelo que ofrece muchas posibilidades.
Se trata de un B-SUV que mide 4,51 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,65 metros de alto. La capacidad del maletero es de 515 litros, pero puede ampliarse, con los asientos traseros abatidos, hasta los 1.415. Además, bajó el capó hay 25 litros extra.
Destaca el gran espacio interior gracias a una plataforma propia (no es de Stellantis) que ofrece una batalla de 2,75 metros y permite que los pasajeros puedan ir muy cómodos en las plazas tarseras.
El equipamiento es de alto nivel. Dispone de una gran pantalla central de 14,6 pulgadas desde la que se pueden manejar casi todas las funciones. Existe otra pantalla frente al conductor de LCD y 8,8 pulgadas con los datos necesarios para el manejo.
Leapmotor nos propone en este test exclusivo solo el motor de 218 CV que se alimenta de la energía de una batería de 67,1 kWh. La autonomía es de 434 kilómetros. Llegará también una versión de menor rango de batería con 56,2 kWh y una promesa de autonomía de 361 kilómetros.
Su precio arranca, con ayudas, en menos de 20.000 euros.
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas
- Mario Geras: 'Para mi, la genética es lo principal en la cría de galgos
- Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación
- Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y 'sin informes previos
- Mañueco pone en valor la inversión en la estación de autobuses de Benavente, ya en servicio para '100.000 viajeros al año
- Un accidente por colisión por alcance en el desvío de Villanueva a Castropepe