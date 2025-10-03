Remolques ligeros: ¿A qué velocidad se puede circular con ellos?
Exceder el límite de velocidad es la multa que más reciben los conductores en nuestro país. La DGT formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar en 2024. Cuidado si la sobrepasas porque puede ser un riesgo para la seguridad vial y para tu bolsillo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
- Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez
- El cereal afronta su tercera campaña a pérdidas: 'Es una situación insostenible
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo