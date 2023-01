Kia aterrizó en España como una firma coherente y accesible, un primer paso que les permitió asentarse como modelos fiables llegados de Asia. Misión conseguida. Ahora quieren conquistar el aspecto emocional del cliente europeo, para el que es clave mostrar una imagen con personalidad propia. En un mundo asediado por la monotonía, escapar de lo común se ha convertido en una especie de revolución y los coreanos han dado en la diana con su nuevo lenguaje de diseño. El Kia Niro no solo es atractivo, también es capaz de exponer, a simple vista, su visión de la movilidad electrificada, versátil y funcional.

La evolución de Kia es palpable en esta segunda generación del Kia Niro, disponible en tres sistemas de propulsión: híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Dice adiós al diésel de manera definitiva, al tiempo que activa la marcha fija hacia esa transición que les convertirá en líderes del futuro automovilístico. Lo tienen todo muy claro y estipulado en el llamado Plan S, una estrategia con objetivos claros que le llevarán a ofrecer el 25% de sus vehículos respetuosos con el medio ambiente para 2025.

Adiós diésel

Para tener 11 vehículos 100% eléctricos en 2025, primero deben mostrar sus posibilidades, como están haciendo con el Kia EV6. Pero no solo eso, también convertirse en la alternativa realista para completar esa transición con modelos electrificados como los híbridos e híbridos enchufables. Esa es la función del Kia Niro, entre otros, y te explicaremos las claves que lo han llevado a ser uno de los 7 finalistas al Car Of The Year 2023.

El primer paso, y más significativo, es la desaparición completa de una opción diésel. El combustible más perseguido, castigado y restringido por las normativas medioambientales no formará parte de su oferta comercial, como tampoco el motor gasolina sin apoyo eléctrico. De ese modo, su gama siempre contará, como mínimo, con el distintivo ECO de la DGT.

Un Niro para todos

¿Necesitas un coche para tus trayectos diarios a la ciudad?, ¿La familia crece, pero no puedes adquirir dos coches?, ¿Eres una joven con ganas de viajar con amigos? Sea cual sea tu situación, el Kia Niro se adapta a tus necesidades gracias a sus tres sistemas de propulsión: híbrida, híbrida enchufable y eléctrica.

El Kia Niro HEV (híbrido) es el más cumplidor, con un motor gasolina y un bloque eléctrico que conceden una potencia conjunta de 141 CV, combinado con una caja de cambios automática de seis velocidades. Su consumo homologado va de los 4,4 a 4,6 l/100 km y tiene un precio de partida de 28.700 euros en el configurador.

El Kia Niro PHEV (híbrido enchufable) recurre al mismo motor de combustión, pero el eléctrico tiene 84 CV, por lo que suman hasta 183 CV de potencia conjunta. Sin embargo, lo mejor son sus 65 kilómetros de autonomía eléctrica (WLTP) y la posibilidad de realizar tus trayectos diarios en modo 0 emisiones. Además, te olvidarás de las restricciones de tráfico en las Zonas de Bajas Emisiones gracias a su distintivo Cero de la DGT por un precio que parte de los 39.400 euros.

El Kia e-Niro es la variante 100% eléctrica, con hasta 460 kilómetros de autonomía (WLTP) y 204 CV de potencia. Es la opción ideal para el planeta, al tiempo que te permitirá ahorrar en combustible en tu día a día, siempre que tengas la oportunidad de instalar un punto de carga en tu garaje. También puedes recurrir a la red de cargadores públicos y compañías como Ionity, Zunder o Wenea entre otros.

Belleza electrificada

Si algo queda claro al ver el nuevo Kia Niro es que mira al futuro. Sus líneas minimalistas, de formas rectas y muy limpias, nada tienen que ver con la silueta redondeada del modelo anterior. Deja atrás la timidez para presentar una estética diferenciada, algo que también hemos visto en el Kia Sportage y que ha sido bien acogida por el público español.

Los grupos ópticos son claves en imprimir ese carácter vanguardista, conformados por una luz diurna geométrica y dos módulos LED para los faros. Se integran en un frontal con entrada de aire vertical de clara inspiración crossover y paragolpes contundente, enfatizado por detalles estéticos como la franja negra decorativa y el splitter cromado de toque deportivo.

Una zaga única

Sin embargo, y más allá del primer impacto moderno de su frontal, es la zaga lo que te hará amar al Kia Niro. Su pilar C adquiere todo el protagonismo por su grosor y la posibilidad de personalizarlo al gusto. En el configurador de Kia, podrás elegir entre nueve colores de carrocería para, a continuación, buscar el tono del pilar que más encaje: Aurora Black, Steel Gray u Orange Delight.

En ese mismo elemento se integran los grupos ópticos traseros, con la reconocida firma lumínica en forma de boomerang, ahora más vertical que nunca. Además, y en función del acabado, el Kia Niro monta llantas de aleación de 16 a 18 pulgadas, con diseño cruzado y bicolor que recuerda a las carenadas de los eléctricos.

Funcional y práctico

Al cliente se le atrae por los ojos y se fideliza por la practicidad y coherencia. Por ese motivo, su silueta, a medio camino entre un SUV y un compacto, rompe con la tendencia sin desviarse en exceso del camino del segmento C. El Kia Niro crece, con cotas, de 4,42 metros de largo por 1,82 m de ancho y 1,54 m de alto que conceden aplomo visual y prometen buena habitabilidad.

Un espacio interior notable gracias a sus 2,72 metros de distancia entre ejes, optimizados para generar sensación de amplitud y mejorar la distancia de piernas para los pasajeros de atrás. Un enfoque familiar que confirma el maletero, de 451 litros para los híbridos, 348 litros en el caso de los PHEV y 475 litros (más 20 adicionales) para el e-Niro eléctrico.