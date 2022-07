Los clientes de Sixt en España podrían tener sus datos comprometidos. Usuarios del gigante alemán de alquiler de coches han recibido estos días una carta en la que se les informa que la compañía sufrió un ciberataque que ha expuesto parte de su información personal. "Lamentablemente, nuestros análisis han demostrado que algunos datos fueron copiados por los atacantes, incluso datos individuales de los clientes", reza el comunicado.

El pasado 29 de abril, Sixt detectó ciertas "irregularidades informáticas" que la obligaron a restringir el acceso a los sistemas de la compañía, que cuenta con más de 2.000 establecimientos en más de 110 países. Se informó a las autoridades, se denunció la agresión y se puso en marcha una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

En la carta enviada a sus clientes, Sixt especifica que los datos personales que han quedado en manos de los ciberdelincuentes son su nombre y apellidos, el número de tarjeta, la dirección postal y del correo electrónico así como información relacionada con el alquiler de vehículos, desde el método de pago a información de los documentos oficiales compartidos con la compañía, como podrían ser el DNI o el carnet de conducir.

Las tarjetas, a salvo

El ciberataque no habría expuesto ni la contraseña ni el número de la tarjeta de crédito de sus usuarios. Sin embargo, eso no significa que no puedan ser víctimas de otras estafas. Y es que los datos robados mencionados anteriormente pueden servir a los delincuentes para hacerse pasar por Sixt u otras compañías para lanzar ataques personalizados y engañar a los clientes cuyos datos han sido expuestos. Este método se conoce como 'phishing' y es uno de los más comunes en España.

Es por ello que desde Sixt han alertado a sus clientes, pidiéndoles que estén "atentos a cualquier actividad sospechosa" que puedan recibir a través de su correo electrónico o de su teléfono móvil y que eviten clicar en enlaces desconocidos, que podrían abrir la puerta de sus sistemas a virus informáticos para perpetrar nuevos ataques.