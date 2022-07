En el año 2014 el grupo francés por entonces llamado PSA decidió crear una marca de lujo con el fin de llegar a un público al que no lograba acceder con el porfolio de marcas del que disponía en ese momento. La denominó DS AutomobilesDS Automobiles. Nombre acertado ya que bebe de del Citroën DS de 1955, el excepcional Tiburón, un automóvil que marcó una época con la introducción de una cantidad de avances tecnológicos que sorprendieron a propios y extraños.

Después de tres años de rodaje lanzando al mercado versiones muy mejoradas de los modelos Citroën, en el año 2017 por fin comercializó su primer modelo exclusivo como marca: el DS7 Crossback. Desde entonces ha caminado ya en solitario, con el claro objetivo de aumentar su joven gama con un nuevo modelo por año. En la actualidad cuenta con los DS 3 Crossback, DS 4, DS 9 Y el inminente nuevo DS7, ya sin la denominación Crossback.

El nuevo DS7 es la gran novedad de este año, un C-SUV premium que incorpora mejoras estéticas, que son muchas y necesarias para rejuvenecer un modelo que ya precisaba de ellas. La tecnología rebosante y la electrificación es algo que percibirán rápidamente quienes puedan sentarse al volante del nuevo DS7. Podemos anticipar avances tecnológicos como el nuevo sistema DS Iris System que incluye una nueva pantalla de infoentretenimiento, con “mirror screen” inalámbrico, navegación 3D, un reconocimiento de voz muy avanzado… En fin, tecnología y conectividad a raudales, pero que ya desgranaremos cuando podamos probar este nuevo modelo. Contará, por cierto, con una nueva versión muy interesante, el E-Tense 4x4 que desarrollará 360 CV de potencia.

Como marca joven que es, su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad son claramente manifiestas. Prueba de ello es que a partir de 2024, todos los nuevos modelos lanzados por DS Automobiles serán exclusivamente 100% eléctricos. Y 2024 es ya mismo. Una decisión tan importante es algo que a la marca francesa no le asusta para nada, no en vano con una media de emisiones de 89,4 g/Km de CO2 en toda su gama, no sólo es la marca premium multienergía con las emisiones más bajas entre las firmas Premium, sino que también encabeza esta misma clasificación en el mercado español. Este gran resultado se debe, en gran parte, al éxito de la gama E-Tense de la marca, formada por sus modelos eléctricos e híbridos enchufables.

Las 1.101 matriculaciones obtenidas durante el primer semestre del año de las versiones E-Tense representan el 44% de las ventas de la marca francesa en España: Esto implica que DS Automobiles ha vendido el mayor porcentaje de vehículos electrificados respecto a su gama total, de entre todas las marcas de automóviles premium en el mercado español. Por modelos, el DS 7 Crossback E-Tense, con 807 unidades matriculadas, es el segundo modelo premium híbrido enchufable más vendido en España.

Y el mercado responde positivamente a la propuesta de DS Automobiles. La primera mitad de 2022 ha terminado de un modo muy positivo para la marca de lujo francesa. Con 2.500 matriculaciones en el semestre, la marca sube a la sexta posición del mercado premium español, con un 3,7% de cuota. DS Automobiles ve crecer sus matriculaciones un 33,6% en un contexto de caída del 14,9% en las ventas premium respecto al mismo periodo de 2021. Y hay que tener en cuenta que tienen todavía una cartera muy importante por entregar atascada por la actual situación de falta de suministros.

Pero todos estos buenos resultados se asientan en una buena estrategia de marca, puesto que con el objetivo de conseguir que el cliente viva una experiencia que vaya más allá de la mera conducción de un automóvil de lujo, DS Automoviles cuenta con los servicios de DS Only You, así como las vivencias exclusivas de Only Yoy Privilege o la atención personalizada de DS Valet, lo que asienta cada vez más a DS Automobiles entre una demanda claramente más exigente. El savoir-faire de la marca francesa parece que va calando entre el mercado premium con pasos firmes y decididos.