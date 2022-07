La moda de los campers ha puesto en entredicho su verdadero espíritu, ese que hace referencia a personas conectadas con la naturaleza, amantes de los deportes al aire libre y aventureros de lugares inhóspitos. Al abrirse al mercado generalista son muchos los destinos que se quejan de la mala praxis de los campistas, una fama que desde ASEICAR (Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning) quieren ayudar a desterrar. Para ello, han puesto en marcha una campaña con consejos para la conducta ideal de un usuario de camper y autocaravana que os detallaremos en este artículo.

Iniciarse en el mundo del caravaning es todo un reto. Bien sea en una autocaravana, o en un camper, los retos y el desconocimiento formarán parte de las primeras aventuras sobre ruedas. Viajar con la casa a cuesta comporta una serie de hábitos que deberemos trabajar en pro de nuestro confort y el cuidado del medio ambiente. A cambio, ganaremos en independencia y autonomía durante nuestras vacaciones, aprovechando la versatilidad de vehículos equipados con todo lo necesario.

El respeto es lo principal

Siempre hablamos de la libertad que conceden los campers pero también debemos hacerlo de las obligaciones. A menudo, antes de dar el salto a la compra de un vehículo de ocio se opta por probarlo mediante el alquiler. Este tipo de servicios, como el que ofrece Roadsurfer u otras plataformas, evitan que seas consciente de muchos procesos previos y posteriores al viaje, especialmente los relacionados con la limpieza.

Los productos higiénicos suelen contener una alta cantidad de tóxicos y verter ese tipo de líquidos puede afectar al entorno del que tanto disfrutamos. Por ese motivo, el vaciado de aguas grises y negras o el WC Químico debe realizarse en zonas específicas. Las encontraremos en los campings, áreas de autocaravana e incluso en algunas estaciones de servicio de vías rápidas como autopistas. Además, podremos aprovechar para rellenarlos con una manguera.

En ese punto inciden los consejos de ASEICAR, que tratan de evitar el uso irresponsable del agua, un bien de todos. Viajar con la casa a cuestas te permitirá tener un mayor contacto con la madre tierra, de modo que, más que nunca, deberás seguir la norma de las 3R: Reciclar, Reutilizar y Reducir. Tres costumbres que, de convertirse en diarias, ayudarán a combatir el cambio climático durante tu escapada y el día a día.

No estamos solos

La autonomía que conceden este tipo de vehículos de ocio nos obliga a recordar que no estamos solos. El descanso es uno de los objetivos más buscados durante las vacaciones. Por ese motivo, desde la asociación nos animan a ser respetuosos con otros turistas y usuarios de la zona de acampada en la que estemos. Las paredes de las autocaravanas y los campers no son como la de nuestros pisos de modo que, con el fin de mantener un espacio tranquilo, no alzaremos la voz ni el volumen de los dispositivos musicales.

Además, y como guiño a la maltrecha economía nacional, desde ASEICAR nos animan a formar parte de la recuperación. La gran mayoría de autocaravanas, y algunos campers, tienen cocina completa en su interior. Este equipamiento nos ayuda a ahorrar durante nuestros viajes, pero la gastronomía también forma parte de la cultura de cada territorio. Es bueno descubrir lugares nuevos a través de sus restaurantes.

Unos destinos, en los que convivir con otras modalidades de turismo es indispensable. De modo que trataremos de no obstaculizar a otros visitantes y evitaremos aparcar frente a monumentos turísticos o zonas peatonales, por suerte cada vez más ciudades cuentan con espacios para la acampada y pernocta regulada. Si todavía no sabes la diferencia entre ambos, puedes leer este artículo.