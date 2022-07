El Wheels & Waves es una cita obligada en el calendario motero. Pero no de un motero cualquiera, de un motero en particular, de aquel que le gusta la estética vintage y retro. Cuenta ya con más de 11 años de vida y la llama que lo alumbró en su día en la localidad de Biarritz sigue viva más de una década después. Aunque el W&W no se limita al mundo de las dos ruedas porque también rezuma un ambiente surfero y skater con pinceladas de arte y música.

Del 29 de junio al 3 julio, Biarritz volvió a vivir un evento único donde la mezcla en su buena medida de una zona de exposición o village frente al mar junto a una serie de competiciones como las emblemáticas Punk’s Peak que se disputa en el monte Jaizkibel, el dirt track 'El Roll', la carrera de enduro clásico 'Waw Vintage Rally' y la 'Race of the Lords' tienen como resultado una propuesta más que atractiva que este año cumplió su décimo primera edición. Entrar en el Village es dejarse envolver por una atmósfera vintage difícil de respirar en otro lugar con cantidad de motos personalizadas expuestas, equipamiento para el motorista con marcas exclusivas como Fuel Motorcycles y otra serie de propuestas que van desde el espectáculo de 'Hell on Wheels' donde un nutrido grupo de pilotos ruedan en una diminuta pista cruzando sus trayectorias en una coreografía imposible, hasta la posibilidad de cortarnos el pelo en un puesto de lo más estiloso. Quien no faltó a la cita fue Honda, que regresó al Wheels and Waves con diez de las mejores Rebel customizadas de Europa. De hecho, entre las Rebel CMX500 y CMX1100, se incluyen customizaciones de España, Portugal, Italia, Francia y Reino Unido. Tres fueron las propuestas llegadas desde España como Akaimoto de Akaimoto (Barcelona), Mikuniguro de Ikono Motorbike (Madrid) y Mallorca Moto de Mallorca Moto (Mallorca) España, este último un habitual del W&W y conocido por sus espectaculares preparaciones. Para todos aquellos que no pudieron verlas en directo, las diez Rebel se pueden disfrutar ya en la web www.hondacustoms.com. Los usuarios tendrán la oportunidad de votar por sus favoritas y podrán descargarse un exclusivo fondo de pantalla para el escritorio o el móvil, así como compartir su elección en sus redes sociales. Una vez que se hayan contabilizado todos los votos, se anunciará la moto ganadora a finales de agosto y formará parte del elenco de motos exclusivas que han animado esta décimo primera edición del Wheels & Waves.