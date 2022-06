El lanzamiento de la Aprilia RS 660 ha sido como un soplo de aire fresco en un segmento estancado hasta entonces. Las míticas 600 deportivas parecen destinadas al olvido, si no es una realidad a día de hoy, pero las marcas no renuncian a encontrar sustitutas para un cliente sediento de novedades. La RS 660 no es una R al uso, tampoco lo pretende. Sin embargo, las dosis de deportividad, equipamiento, electrónica y buen gusto en el diseño han servido para colocarla entre las más deseadas. Un mérito que todavía se siente mayor ante el lanzamiento de la Aprilia RS 660 Limited Edition que conmemora la victoria en el Twins Cup americano.

“Llegar y besar el santo”. Ese podría haber sido el reclamo de la firma de Noale tras llevarse, de calle, el campeonato nacional americano de motores bicilíndricos llamado Twins Cup. Estas pruebas de velocidad han tenido dueño y señor a lo largo de la pasada temporada: Kaleb De Keyrel y su Aprilia RS 660. Motivo más que suficiente para crear una edición en homenaje a tal victoria: la Limited Edition. NeoMotor ha tenido acceso a una de las 1.500 unidades que se fabricarán sobre la base de la moto no limitable (100 CV), así que aprovechamos para contaros qué tal va y las mejoras que incluye esta versión limitada. La R medio F, o al revés Las siglas RS significan deportividad y diversión viniendo de los de Noale. Empezando por su diseño. Esta RS 660 Limited Edition parte del modelo de producción, que ya luce alerones y detalles aerodinámicos por doquier. Eso la hace más estable a altas velocidades, entrando en una curva e incluso saliendo de ella. Todo esto sin necesidad de hacerla tremendamente radical, aunque sí llamativa para el público joven y atrevido al que quiere conquistar. En este caso, la Aprilia RS 660 Limited Edition añade algunos detalles claves para enfatizar dicha deportividad. Para empezar, lo que salta a la vista: su decoración. Está claramente inspirada en la bandera americana, para eso se ha llevado un campeonato en el otro lado del charco. Ha sido un año de lo más completo, con 10 victorias en las 13 carreras disputadas. Una hegemonía que valió la participación de Kaleb, como piloto invitado, a la última etapa del Trofeo Aprilia RS 660. Ya entonces lució estos colores. Pero el azul, rojo y blanco no son los únicos motivos de ser de esta RS 660 americanizada. También le han añadido un parabrisas aumentado, un aspecto clave para la aerodinámica en la competición y que le distingue inmediatamente aportando mejor protección al piloto. Con mi 1,60, y tamaño reducido, os aseguro que no notaba una pizca de brisa acoplada al enorme y anguloso depósito de esta RS 660. Eso sí, el marcador de velocidad también se dispara peligrosamente. Como deportiva que es, esta RS 660 Limited Edition está pensada para ser conducida. Por ese motivo, llega de serie con el asiento monoposto que elimina el mullido del pasajero y le concede una imagen más radical y afilada. Eso sí, la unidad probada montaba dicho asiento dado que la homologación biplaza sigue ahí. Su bloque no permite ser limitado, así que estamos ante el bicilíndrico en línea de 100 CV con acelerador electrónico Ride-by-Wire al que tendrás que acostumbrarte. Su mejor cara te la ofrece a partir de las 8.500 vueltas, cuando alcanza el par máximo de 67 Nm, estando algo vacía de potencia hasta entonces. ¿Mejora mecánicamente? Los cambios residen, principalmente, en el aspecto visual. Eso sí, en esta Aprilia RS 660 Limited Edition han reajustado el software para poder poner el cambio invertido, algo muy típico en los circuitos. Por lo pronto, mantiene el quickshifter con función de subida y de bajada de marchas. Es decir, puedes cambiar la marcha sin necesidad de recurrir a la maneta del embrague que, por cierto, está muy lejos y no es regulable, un punto negativo para una mano relativamente pequeña. No siempre vas a recurrir al cambio semiautomático. Por todo lo demás, estamos ante una RS 660 al uso pero de 12.199 euros de precio. ¿Vale la pena? En el gusto no se puede influir, es un sentido subjetivo, pero la parte dinámica es intachable. Si hablamos de la RS 660, estamos ante una de las motos más recomendables para usuarios del carnet A2 (justo la Limited Edition no es limitable). Su comportamiento de clara tendencia deportiva hará las delicias de un iniciado en el segmento de media cilindrada, sin necesidad de más potencia para pasarlo realmente bien. La parte ciclo es completa, sin llegar a ser perfecta. La horquilla delantera Kayaba de 41 mm de diámetro y 120 mm de recorrido es regulable en compresión, extensión y precarga. El monoamortiguador trasero, de 130 mm de recorrido, también es regulable. Aspectos que no son tan habituales en el segmento medio y que te permitirán ir progresando para encontrar tu lugar y conexión con la RS 660. Cierto es que, si vienes de un modelo más deportivo y duro, te parecerá algo débil e inestable del eje delantero. Sin embargo, su sistema de freno, con bomba radial firmada por Brembo, y doble disco de 320 mm con pinza de 4 pistones, te quita todos los males. En este caso, nos encargamos de estrenar la unidad y los frenos de atrás todavía hacían el ruido desagradable y poco confiable, pero la eficacia tampoco se puso en tela de juicio con disco de 220 mm y pinza de dos pistones. Electrónica para principiantes Uno de los motivos de recomendar esta RS 660, sea o no Limited Edition, es su equipamiento. Además, es una moto compacta, de apenas 169 kilogramos de peso en seco, más los 15 litros de depósito y líquidos varios. Eso sí, con 820 milímetros de altura respecto al suelo, y un asiento algo ancho, las personas de menos de 1,60 metros de altura no llegamos con los dos pies al suelo. Por suerte, su ligereza la hace fácil de manejar en parado y distribuir el peso ante cualquier semáforo. Como decía, si a la parte ciclo le sumamos una gran dotación electrónica, tenemos el porqué del éxito de esta Aprilia RS 600. Esta deportiva de aires F, es decir, sin semimanillares, llega con tres modos de conducción (Commute, Dynamic e Individual), además de los de circuito: Challenge y Time Attack. Te recomiendo moverte entre los tres básicos para carretera abierta y no atreverte, al menos al principio, a desconectar el control de tracción (ATC) y sistema antiwheelie (AWC). ¿Recomiendo la RS 660? También llega con el control de velocidad, una maravilla para ruteros como yo, y un sistema ABS de vanguardia que es capaz de detectar la inclinación de la moto para permitir cierto grado de frenada con la maneta derecha. En resumen: recomendaría la RS 660 sin pensarlo, para calle. Los prejuicios con la fiabilidad de su mecánica han hecho mella, no lo vamos a esconder, pero tratan de compensarlo con una rápida actuación y las campañas necesarias para su reparación. A cambio, tienes una deportiva cómoda que te concede todo el margen de aprendizaje necesario para pasar a una cilindrada mayor. Es más, probablemente ni lo necesites, a no ser que le cojas el gusto al circuito, entorno en el que se quedará corta tanto de parte ciclo como de motor.