Nos guste o no, transitamos hacia una nueva movilidad en la que todavía permanecen abiertos un sinfín de interrogantes. A nadie se les escapa que los cambios legislativos medioambientales en Europa nos empujan a una electrificación total del automoción que no todo el mundo puede asumir. Políticos e industriales no avanzan al mismo paso. Para tratar de dar respuesta a todas esas cuestiones, o una buena parte de ellas, del 26 al 27 de mayo próximos, se celebrará en Sevilla la primera edición del Mow Forum Andalucía, un simposio abierto al debate en el que los principales protagonistas del sector de la movilidad, la moto, el automóvil, la industria y la sostenibilidad plantearán la realidad que nos ocupa y buscarán el consenso en los argumentos que deben marcar el futuro de este concepto social. El evento contará con la presidencia de honor de Su Majestad el Rey Felipe VI.

En un acto de presentación celebrado en la capital hispalense, los organizadores del evento, la Junta de Andalucía y el Real Automóvil Club de España (RACE), con la colaboración de los Ayuntamientos de Sevilla y Málaga, han expuesto los argumentos de estas jornadas abiertas a profesionales y usuarios destinadas a ofrecer soluciones y respuestas para afrontar este camino hacia la nueva movilidad. Intervinieron el Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo; el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Bajo el epígrafe 'New Mobility Order in the World', el encuentro internacional buscará analizar y debatir respecto a los retos, impactos y consecuencias que la Agenda 2030-2050 y el Pacto Verde Europeo (Objetivo Emisiones Cero) tienen sobre la industria del sector de automoción y el usuario de la movilidad. El debate irá mucho más allá de consideraciones técnicas, en un cara a cara que enfrentará opiniones de los principales fabricantes del sector con los legisladores que empujan hacia un camino que puede ser de no retorno. Un nuevo ecosistema Más allá de la electrificación (que como todo el mundo sabe va por barrios/países, avanzando a ritmos desiguales), el encuentro de especialistas busca analizar en diez paneles de debate los pormenores de esta transición hacia un universo hiperconectado en el que las necesidades de desplazamiento de las personas se situarán por encima de la movilidad tal y como la concebimos en este momento. A nadie se le escapa que las normativas medioambientales están empujando a todos los sectores relacionados con el transporte (de personas y de mercancías) hacia un terreno en el que los cambios se suceden de forma vertiginosa. Los fabricantes de vehículos, coches, motos, furgonetas y camiones, abrazan nuevas fórmulas de movilidad que poco a poco se van imponiendo mucho más lejos que la propia esencia del desplazamiento como necesidad. Aparecen nuevos actores, empresas tecnológicas, startups avanzadas que empiezan a convivir ya a cuestionar los modelos tradicionales del sector de la automoción. Más que eléctricos En el encuentro internacional Mow Forum Andalucía se analizarán todos los avances tecnológicos en sistemas de propulsión (no necesariamente eléctricos) y almacenamiento de energía, así como el impacto de los aumentos en la densidad poblacional derivada de la concentración en grandes megalópolis, junto a la creciente sensibilidad ciudadana hacia el medio ambiente. Elementos estratégicamente interrelacionados que protagonizan una transformación fundamental en la manera de desplazarse de los ciudadanos. De este modo, autoridades gubernamentales y responsables de la definición del marco regulatorio de aplicación, altos representantes del sector empresarial y líderes de opinión, contarán durante las dos jornadas con la participación del usuario y consumidor final, lo que sin duda permitirá a los distintos agentes implicados intercambiar sus planteamientos y perspectivas a corto, medio y largo plazo con el objetivo común de construir un modelo de transición ordenado, pragmático y realista en la evolución a una nueva movilidad sostenible, conectada y eficiente. Una fotografía completa Este foro de debate va más allá de la exposición de una u otra tecnología y elude el posicionamiento específico hacía cualquiera de las soluciones que se proponen para un futuro a medio y largo plazo. Ahí radica el interés del encuentro que buscan un enfoque mucho más social y útil de los nuevos conceptos de movilidad. Los organizadores buscan ofrecer una fotografía completa de lo que estamos afrontando desde todos los ámbitos, posicionando y argumentando cada una de las propuestas que planean en el sector, siempre desde un punto de vista objetivo del usuario. Los nuevos modelos de negocio, el cambio del sentido de la propiedad y la implementación de nuevas estrategias industriales condicionan el futuro de la movilidad que debe ser, sí o sí, sostenible. Y sobre todo, argumentada. En el foro confluirán diferentes perspectivas de análisis y conformarán un desarrollo sobre el que el usuario podrá encontrar su mejor posicionamiento, su espacio de confort más adecuado. ¿Un futuro sin carreras? Industria, instituciones y usuarios conocerán de primera mano los secretos de la nueva era de la movilidad, incluyendo un repaso sobre el importante papel del mundo de la competición que siempre ha actuado como banco de pruebas y que tiene mucho que decir de cara al futuro. ¿Dejaremos de ver carreras de F1 y MotoGP? Stefano Domenicalli (CEO de la F1) y Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna) aportarán su visión de continuidad de la competición que tiene mucho que decir como aglutinador social. La concienciación por una transformación ordenada y sostenible no ha hecho sino empezar. Desde Mow Forum Andalucía nos invitarán los días 26 y 27 de mayo a adentrarnos en él. Tras el debate, una suerte de Davos del sector de la nueva movilidad, se elaborará un decálogo para guiar hace un futuro que ya es hoy.