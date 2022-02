Mañana, a las 17 horas y en directo desde el Palexpo de Ginebra, se dará a conocer el nombre del modelo ganador del premio The Car Of The Year 2022The Car Of The Year 2022. Siete finalistas, marcados por la electrificación total, compiten este año para reemplazar al Toyota Yaris. Como a muchos les sonará la frase de la película 'Los Inmortales'(Highlander, 1986): "Solo puede quedar uno". Los seis jurados españoles del galardón europeo (entre los que nos encontramos) han estado probando los siete modelos seleccionados a lo largo del año, y en un test especial organizado por Motorpress (revista del comité organizador del premio) pudimos despejar las últimas dudas sobre cada uno antes de emitir el voto que se conocerá mañana.

Con ello, nos sumamos a los otros 53 jurados de 23 paises (este año por el conflicto entre Rusia y Ucrania los jurados rusos han optado por no emitir su voto en señal de protesta por la guerra) ofrecerán su veredicto después de haber analizado de forma exahustiva los siete modelos finalistas de esta edición: Cupra Born, Ford Mustang Mach-e, Hyundai IOniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane e-Tech y Skoda Enyaq iV. Por primera vez en la historia del premio todos los vehículos finalistas cuentan la electrificación como elemento común. Todos son eléctricos o al menos tienen una versión, como es el caso del Peugeot 308 (aunque de momento no está a la venta). Un test ya tradicional Desde hace diez años los jurados coincidían en un evento final de pruebas en Mortefontaine (París), en el que podían ‘trastear’ con los siete coches finalistas, y en el que cada una de las marcas contendientes ofrecían los mejores argumentos de cada vehículo en una sesión plenaria. Por segundo año consecutivo a causa de la pandemia del coronavirus, este evento no se ha podido realizar. No obstante, los seis jurados españoles, hemos coincidido nuevamente en unas jornadas de pruebas en el INTA de Madrid, en un evento organizado por el equipo de profesionales de Motorpress (una de las cabeceras organizadoras del galardón europeo). En estas intensas sesiones de pruebas hemos podido practicar una disección afinada de cada coche que este año compite para heredar la corona que el pasado año se llevó el Toyota Yaris. Se ha sometido a los siete finalistas a todo tipo de análisis: Prueba en carretera, pruebas en circuito cerrado, test de suspensiones, pruebas y distancias de frenada, pruebas de deslizamiento controlado, el test del Alce (doble cambio de carril rápido), maniobras de eslalon, medición interior de espacio para las piernas, volumen de los maleteros, proceso de recarga eléctrica, consumos y comportamiento dinámico. Todo ello de la mano del equipo de Motorpress, que contribuyó a que los jurados pudiésemos realizar unas pruebas en las mejores condiciones. Pruebas completas Valorando los coches uno por uno, logramos el mayor volumen de información posible. Probamos y analizamos a fondo las siguientes versiones de cada modelo: Cupra Born e-Boost 231 CV (58 kWh), FordMustang Mach-e 351 CV AWD (99 kWh), Hyundai Ioniq5 218 CV RWD (73 kWh), Kia EV6 GT-Line 228 CV RWD (77kWh), Peugeot 308 GT Hybrid 225 CV EAT8, Renault Mégane e-Tech EV60 218 CV Optimum Charge y Skoda Enyaq iV80 Sportline 204 CV (77 kWh). Tras las jornadas de pruebas, pudimos manejar muchos datos. Entre las varias mediciones que realizamos en colaboración con los profesionales del equipo de análisis de Motorpress, hay algunas que tienen un valor especial porque permiten recabar información sobre cada finalista enfrentándose a la misma prueba. Los datos parametrizados que nos parecieron más interesantes son los de frenada asimétrica (con velocidad de entrada a 80 km/h y mide la distancia de frenada), test del Alce (mide en kilómetros por hora la rapidez y el control en un doble cambio de carril) y el eslalon (mide en tiempo la agilidad en el tramo de conos) . También aportamos datos de velocidad máxima (obtenida en circuito cerrado). Frenada, Alce y conos Viendo los resultados obtenidos en las diferentes condiciones y pruebas, encontramos que el Cupra Born se mostró como el mejor frenando de forma asimétrica, superando ámpliamente al resto de contendientes. Con 48,65 metros fue el más seguro, seguido por el Renault Mégane e-Tech (53,53 metros) y el Peugeot 308 (54,8 metros). En la prueba del Alce, buscando el modelo más estable y ágil, el Peugeot 308 se mostró como el más rápido en la velocidad de entrada en el doble cambio de carril, siendo el más lento el Hyundai Ioniq5. En el eslalon con conos, el más rápido fue nuevamente el Cupra Born (el pasado año, el Curpa Formentor también fue el más ágil de los siete), que logró completar el recorrido en 8,19 segundos, seguido por un ágil Peugeot 308 (8,38 segundos). Hay que destacar que en este tipo de pruebas la mayoría van bastante parejos. En velocidad máxima, los estándares de Renault, Skoda y Cupra con 160 km/h marcan la media, mientras que Ford, Hyundai y Kia se muestran más cañeros, siendo el Peugeot el que es más rápido de todos. Por capacidad y autonomía, el Born nos ofreció 290 kilómetros, el Ford 385 kilómetros, el Hyundai 352, el Kia 372 kilómetros, el Peugeot 308, al ser híbrido, llegó a 655 kilómetros (53 en modo eléctrico), mientras que los datos del Renault no son fiables (pero si muy buenos con 330 kilómetros) al tratarse de un modelo preserie. El Skoda alcanzó los 399 kilómetros, ideal para un coche de corte familiar como éste. Hora de recargar Viviendo en una final de eléctricos, el tema de la recarga es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. Hay que considerar que no todos llevan las mismas baterías, por lo que las diferencias son lógicas. En este aspecto los modelos coreanos son más atractivos gracias a su tecnología de 800 voltios, que mejora mucho su capacidad y uso. La principal ventaja tanto del Hyundai Ioniq 5 como el Kia EV6 es que enchufado a un cargador de alta potencia como los de la red Ionity da un impulso del 10 a más del 80 por ciento de recarga en apenas media hora. En el empleo de cargadores de potencia media, actúan con eficiencia ‘enganchándose’ a una constante de carga de 52 kW de forma constante. Destacan ambos, además, por ofrecer sistema bidireccional por lo que pueden suministrar electricidad a otros aparatos eléctricos de menor tamaño. Cuestión de maletero Otro de los parámetros que analizamos fue el de la capacidad del maletero, un dato a tener en cuenta a la hora de comprar un coche. La ausencia de motores de combustión en el 100% eléctricos facilita unas cotas de alto nivel. En este sentido el Born ofreció 262 litros de capacidad, el Ford 388 litros (+45 litros delante), el Hyundai 395 litros (+45 litros en el frontal), el Kia EV6 479 litros (+45 también delante), el Peugeot 315 litros, Renault presenta 298 litros mientras que el Skoda es el rey con 510 litros +67 litros en la parte delantera. Realmente todos merecen ser galardonados con el premio al The Car Of The Year 2022, aunque solo uno de ellos conseguirá seducir mañana a los 61 jurados europeos. ¿Cuál será?.