Durante los próximos siete días, Neomotor repasará los coches finalistas que optan al prestigioso galardón The Car of the Year 2022. El ganador se dará a conocer el próximo 28 de febrero a las 17.00 de la tarde y reconocerá al mejor coche lanzado durante el último año, entre ellos el Skoda Enyaq iV.

Este SUV compacto es el primer modelo de Skoda en adoptar la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, la misma que sirve de esqueleto a otro de los contendientes al premio, el Cupra Born. En este caso, la firma checa propone un todocamino de 4,64 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,61 de alto muy reconocible en cuanto a diseño. No supone una revolución estética en ningún caso, aunque sí es más fluido en cuanto a sus líneas que el resto de vehículos de la marca. Mantiene la típica parrilla de la marca, cerrada en este caso y con iluminación, opcional, en los listones verticales. Los faros son full LED, Matrix full LED en el frontal, y sus llantas varían entre las 18 y las 21 pulgadas. Su interior es minimalista, similar a lo visto en el compacto Scala. El salpicadero es muy limpio y su diseño se basa en líneas rectas para incrementar la sensación de amplitud. Skoda apuesta por un ecosistema totalmente digital a partir de un pequeño cuadro de instrumentos de 3,5 pulgadas y de una pantalla central flotante de 13 pulgadas. Es, de los contendientes, de los que más habitabilidad ofrecen. Cuenta con un maletero de 585 litros de capacidad. En España, el Skoda Enyaq se vende en tres versiones, la 60 iV, la 80 iV y la 80X iV. La primera monta una batería de 62 kWh de capacidad, que ofrece hasta 400 kilómetros de autonomía y alimenta un motor eléctrico de 180 CV y 310 Nm de par máximo. La segunda incrementa su autonomía hasta los 520 kilómetros a partir de una batería de 82 kWh de capacidad y su potencia también sube, hasta los 204 CV. Su par máximo se mantiene igual. La última cuenta con dos motores eléctricos para disponer de tracción total y entrega 265 CV y 425 Nm de par máximo. Este año llegará la versión deportiva RS, que mejorará sus prestaciones con 306 CV de potencia.