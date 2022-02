Durante los próximos siete días, Neomotor repasará los coches finalistas que optan al prestigioso galardón The Car of the Year 2022. El ganador se dará a conocer el próximo 28 de febrero a las 17.00 de la tarde y reconocerá al mejor coche lanzado durante el último año, entre ellos el Cupra Born.

Basado sobre la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, la misma que la del ID. 3 de la firma alemana, el Born se presenta como un ejemplo de la nueva deportividad eléctrica del consorcio alemán. Es parecido en cuanto a proporciones, 4,32 metros de largo y 2,76 metros de batalla, pero estéticamente es más deportivo, elegante y sofisticado. Destaca la inscripción ‘CupraCupra‘ entre el capó y el paragolpes y los ya tradicionales faros traseros unidos por una franja también luminosa. El interior destaca, entre otras cosas, por el tejido Seaqual de sus asientos de tipo baquet, creado a base de plásticos marinos reciclados. Rompiendo con la tendencia actual de pantallas grandes, Cupra ha preferido un cuado de instrumentos pequeño, que se complementará con el Head-Up Display y una pantalla central para el sistema de infoentretenimiento, esta de 12 pulgadas. Llegará al mercado con dos opciones de potencia, 150 o 204 CV, y con dos de batería, de 58 kWh de capacidad, que le otorgará 420 kilómetros de autonomía, o de 77 kWh para un total de 545 kilómetros. Con el pack opcional e-Boost podrá incrementar su potencia hasta los 231 CV. Cupra promete un dinamismo más deportivo respecto a su primo alemán, con ajustes en el chasis para ser más directo.