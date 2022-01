Finalista del premio ‘The Car Of The Year’ 2022, ganador del premio ‘Coche del Año de los Lectores’ de Prensa Ibérica, Coche del Año en Alemania, Best Car 2021 en Bélgica, premio de oro en automoción y transporte en los Premios Internacionales a la Excelencia en el Diseño 2021 y premio a la Innovación Automovilística del Año en los News UK Motor 2021 Awards en Inglaterra. Todos estos galardones cosechados por el Hyundai Ioniq 5 no están nada mal para aterrizar en el mercado europeo. El SUV compacto (CUV) de la marca coreana se ha convertido en uno de los preferidos del mercado gracias a la combinación de prestaciones 100% eléctricas y a su diseño con aire ‘retro’.

Se trata del primer modelo de la marca Ioniq que representa la apuesta por la electrificación total de Hyundai. Fue presentado como prototipo en el salón del automóvil IAA de Fráncfort en 2019 bajo el nombre de 45 EV Concept y en dos años ha saltado a la calle con muy pocas modificaciones del concepto que asombró al mundo. Hemos probado recientemente el Ioniq 5 y, la verdad, las sensaciones que nos ha transmitido lo colocan entre los favoritos a ser el mejor del continente. El modelo probado es el de tracción trasera con la batería grande de 72,6 kWh y el motor de 160 kW de potencia. Excelente en su dinamismo en carretera y con una buena respuesta en conducción urbana. La autonomía conseguida con una conducción por recorrido mixto se acercó a los 451 kilómetros anunciados por la marca (fueron 403 kilómetros). Nos gustó por su maniobrabilidad y el espacio interior, además de la facilidad de manejo de los sistemas multimedia. La recarga, en puntos rápidos, permite alcanzar más de la mitad en menos de una hora.