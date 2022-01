La Dirección General de Tráfico (DGT) Dirección General de Tráfico (DGT)trabaja día tras día para cumplir con sus objetivos: ofrecer la máxima seguridad a todos los usuarios de la vía (conductores, peatones, ciclistas, etc.) y reducir al máximo el número de muertes en las carreteras españolas. Para ello, cada año se establecen nuevas medidas, se crean nuevas señales y se llevan a cabo distintas campañas de vigilancia. A continuación, tal como se puede ver en el hilo que ha publicado la propia DGT en su perfil oficial de Twitter, repasamos cuáles han sido los principales hitos de la DGT en 2021 para obtener una movilidad segura, sostenible, saludable y conectada.

Regulación de los patinetes

El pasado 2 de enero de 2021 entró en vigor la regulación de los patinetes y VMPregulación de los patinetes y VMP, que pasaron a ser considerados vehículos a todos los efectos, quedando obligados a cumplir las normas de circulación como el resto de coches o motos. Desde enero de 2021, los patinetesdeben circular entre 6 y 25 km/h y siempre fuera de las aceras y también de las vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.

Campaña sobre el uso del cinturón

En marzo de 2021 la DGT lanzó la campaña "No ponerse el cinturón parece cosa del pasado… pero no lo es""No ponerse el cinturón parece cosa del pasado… pero no lo es", para concienciar a los usuarios sobre el uso del cinturón de seguridad, puesto que uno de cada cuatro fallecidos en las carreteras españolas no lleva puesto este dispositivo de seguridad.

A través de este impactante vídeo, la DGT pretende hacer reflexionar sobre la importancia de este dispositivo de seguridad a la hora de conducir. De hecho, la campaña tiene como objetivo afianzar la idea de que el uso del cinturón es el mejor seguro de vida cuando se viaja en coche.

Regulación de los servicios de auxilio en vías públicas

El 16 de marzo de 2021 se aprobó un Real Decreto para regular los servicios de auxilio en vías públicasregular los servicios de auxilio en vías públicas y garantizar la seguridad de los trabajadores de grúas y de quienes necesitan la asistencia en carretera. El nuevo Reglamento estableció un protocolo de seguridad para los rescates e incluyó distintas novedades:

Luz de emergencia homologada V-16

El Real Decreto de marzo de 2021 también aprobó el uso de la nueva luz de emergencia de coche homologada V-16que tendrán que llevar obligatoriamente todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo a los populares triángulos de emergencia. Cabe destacar que hasta el 1 de enero de 2026, la señal V-16 convivirá con los triángulos de emergencia. A partir de 2026, sustituirá definitivamente a los clásicos triángulos y tendrá que incorporar obligatoriamente un sistema de geolocalización que estará disponible en el mercado a lo largo del segundo semestre de 2022.

Nuevos límites de velocidad

El 11 de mayo de 2021 entraron en vigor los nuevos límites de velocidad nuevos límites de velocidaden todas las ciudades de España:

Más examinadores de Tráfico

La DGT reforzó en 2021 su plantilla de examinadores La DGT reforzó en 2021 su plantilla de examinadorescon 60 interinos más, por lo que ya son 907 los examinadores con los que cuenta el Organismo, la cifra más alta de la década. Todas estas incorporaciones forman parte del compromiso de la Dirección General de Tráfico de aumentar la capacidad de examinar en algunas jefaturas concretas así como hacer frente a la demanda estacional de realización de exámenes en momentos determinados, como por ejemplo la de los meses de verano.

Nueva señal para Zonas de Bajas Emisiones

En junio de 2021, la DGT publicó una nueva instrucción sobre lasZonas de Bajas Emisiones (ZBE), por la que se crea la señal vertical de ZBE y se invita a las entidades locales a que comuniquen a la DGT estas áreas. Cabe destacar que esta instrucción facilitará la aplicación de la ley de Cambio Climático impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que entró en vigor el 22 de mayo de 2021, y que dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023.

Campaña verano 2021

Con la llegada del verano, la DGT lanzó una nueva campaña de concienciación de Tráficonueva campaña de concienciación de Tráfico con un mensaje muy claro y directo: "No estropees este verano que tanto nos merecemos".

Nueva señal para proteger a los vulnerables

En octubre de 2021 la DGT publicó una nueva instrucción para definir y dar a conocer la nueva señal de advertencia de peligro de ángulos muertosnueva señal de advertencia de peligro de ángulos muertos en vehículos de transporte de pasajeros y mercancías. El objetivo de la misma es advertir a los usuarios vulnerables del peligro que supone situarse en alguna de esas zonas no visibles para así evitar riesgos.

El uso de la señal es voluntario y afecta a los siguientes vehículos:

Campaña #HagamosAcera

Del 25 de octubre al 7 de noviembre de 2021 la DGT puso en marcha la campaña #HagamosAcera bajo el lema "No pasa" para concienciar a los usuarios de patinete y bicicleta sobre el respeto a la movilidad peatonal. La campaña, que contó con el apoyo de la FEMP y de otras entidades relacionadas con la movilidad peatonal, tuvo como objetivo reducir los accidentes en las aceras y espacios peatonales, las áreas exclusivas para los desplazamientos a pie.

Campaña Airbag Alive Collection

Ante la preocupación por la siniestralidad de los motoristas, la DGT lanzó la campaña Airbag Alive Collection, empleando el hashtag #PonDeModaLaVida, para dar a conocer una prenda poco utilizada y que salva vidas: el chaleco airbag de moto.

Nueva Ley de Seguridad Vial

El pasado 20 de diciembre de 2021 el Congreso aprobó la nueva Ley de Seguridad Vialnueva Ley de Seguridad Vial, que entrará en vigor el próximo 21 de marzo de 2022. Estas son sus principales novedades: