España se enfrenta a su primer gran temporal invernal con una importante bajada de las temperaturas y la previsión de nevadas en diferentes puntos del país. Ante tal situación, es fundamental saber cómo poner correctamente las cadenas de nieve en los neumáticos del cochecómo poner correctamente las cadenas de nieve en los neumáticos del coche, puesto que pueden llegar a ser obligatorias en un momento dado. Cabe destacar que más del 60% de los conductores comete errores al colocarlas y por ello, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, enumera aquellos que son más frecuentes y que todo conductor debe evitar a toda costa.

1. Monta las cadenas en cualquier lugar

Debes evitar colocar las cadenas de nieve en un lugar inapropiado. Es importante que elijas un lugar seguro y apartado del tráfico para montar las cadenas en los neumáticos, puesto que colocarlas requiere de tiempo para hacerlo bien y además, si entorpeces la circulación puedes poner en riesgo tu seguridad y la del resto de usuarios de la vía. Si no te queda otro remedio y debes parar en el arcén para colocar las cadenas, es fundamental que indiques la situación con los triángulos de emergencia o la señal V-16. Recuerda también ponerte el chaleco reflectante.

2. Dejar las cadenas para el último momento

No es nada recomendable esperar hasta el último momento para montar las cadenas de nieve. Aunque el uso de las cadenas no sea obligatorio en la vía, es aconsejable ponerlas si observas que la nieve se empieza a acumular en la carretera. Ten en cuenta que la Dirección General de Tráfico (DGT) puede tardar un tiempo en comunicarlo a través de sus paneles.

3. Montar las cadenas por primera vez cuando ya está nevando

Un error muy común entre los conductores es esperar a colocar las cadenas por primera vez cuando ya está nevando. Lo más recomendable es aprender a colocarlas previamente y practicar varias veces hasta hacerlo con soltura. De este modo, evitarás imprevistos en plena nevada.

4. No seguir las indicaciones del fabricante

Otro error muy habitual entre los conductores es no seguir las indicaciones del fabricante para la correcta colocación de las cadenas. Debes seguir siempre las pautas indicadas por el fabricante para evitar complicaciones y para que las cadenas vayan bien puestas y sujetas.

5. Montar las cadenas sin guantes

Colocar las cadenas de nieve sin guantes es un gran error, puesto que te pueden provocar cortes en las manos. Por tu seguridad, ponte siempre unos guantes antes de pasar a la acción.

6. Intentar poner las cadenas que no corresponden con tu vehículo

Un error muy común es intentar colocar unas cadenas que no corresponden con el tamaño del neumático de tu coche. Ten en cuenta que no es lo mismo un neumático que requiere una cadena estándar de 7 milímetros que la que necesita un SUV o un 4x4. Recuerda que las cadenas que empleabas en un vehículo anterior pueden no servir para tu coche nuevo. Debes comprobarlo antes.

7. Colocar las cadenas en las ruedas equivocadas

Las cadenas de nieve se deben colocar sobre las ruedas motricesse deben colocar sobre las ruedas motrices. Si el vehículo es de tracción delantera, se deben colocar en las ruedas del eje delantero, mientras que si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 con tracción integral, es recomendable colocar las cadenas en los cuatro neumáticos.

8. No revisar las cadenas

Es muy importante llevar las cadenas tensas y revisarlas con frecuencia. Norauto recomienda que si has optado por cadenas de tensión manual, circules 100 metros para posteriormente volver a ajustarlas. Recuerda que es muy importante revisar que están bien montadas y sujetas, es decir, que no se haya soltado ningún enganche.

9. No reducir la velocidad

Al circular con las cadenas de nieve es fundamental reducir la velocidad de circulación y evitar los acelerones bruscos y frenazos. No obstante, no todos los conductores lo saben ni lo ponen en práctica. Recuerda que con las cadenas no se pueden exceder los 50 km/h, por lo que es muy importante reducir la velocidad hasta circular en condiciones de seguridad, adaptándola a las circunstancias de la vía y a las condiciones climáticas. Asimismo, recuerda seguir siempre las indicaciones de las señales, los paneles de información y los agentes de Tráfico.

10. No retirar las cadenas

El último error habitual es continuar circulando con las cadenas de nieve a pesar de no ser ya necesario. Lo mejor es quitarlas cuando ya no sea obligatorio su uso o cuando las condiciones ya no lo requieran. De no hacerlo, se pueden dañar los neumáticos y otros sistemas de seguridad.