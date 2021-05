El Compass supone el 40% de las ventas de Jeep en Europa, por lo que su renovación suponía todo un reto para la firma norteamericana, y lo cierto es que lo han superado con creces ya que el modelo ha mejorado notablemente en aquello que más precisaba: calidad general, tecnología y adaptación eléctrica.

Lo cierto es que toda esta evolución no se refleja demasiado en un diseño exterior continuista, pero sin duda más atractivo. Visto de frente, el Jeep Compass 2021 es si cabe más imponente que su predecesor, gracias a distintos elementos que enfatizan su robustez. Unos faros Full LED más finos (de serie en toda la gama), luces diurnas también de aspecto más alargado, faros antiniebla reubicados en los extremos del paragolpes, y la legendaria parrilla Jeep en una posición más elevada y dividida en dos secciones, otorgan a este SUV una mayor sensación de anchura visual. En la zaga tan sólo encontramos unos nuevos pilotos también con tecnología LED.

En cambio, en el interior, sí se aprecia una gran evolución. Tiene un estilo más moderno y sofisticado, que logra transmitir una mayor sensación de calidad general. Los diseñadores han jugado con la superposición de volúmenes, materiales y tejidos, para lograr un aspecto tridimensional en un salpicadero que está dominado por una pantalla táctil situada en una posición más elevada que en su predecesor para elevar la ergonomía de uso.

Esta pantalla puede ser de 8,4 ó 10,1 pulgadas según versiones, y está acompañada de un moderno cuadro de instrumentos digital full-HD de 10,25 pulgadas. De serie en los acabados Limited, Trailhawk y S, y opcional en el Longitude, proporciona al usuario alrededor de dos docenas de opciones de configuración en cinco menús personalizables, para disfrutar frente al conductor de toda la información relativa a la conducción, el infoentretenimiento, la conectividad y la seguridad.

Pero sin duda la mejora tecnológica más importante es la que hace del Compass 2021 el primer Jeep en montar el sistema Uconnect 5. Éste incluye un procesador más potente y de mayor rendimiento con una capacidad de respuesta cinco veces mejor que la generación anterior. Además, al usar un sistema operativo Android y conectividad 4G con actualizaciones Over-the-Air (OTA), proporciona flexibilidad para permitir que el sistema evolucione continuamente y ofrezca nuevos contenidos, características y servicios. Entre otras ventajas, esta tecnología ofrece: integración inalámbrica a través de Apple CarPlay y Android Auto, de serie en toda la gama; navegador TomTom con funciones mejoradas de búsqueda y texto predictivo, servicios conectados para actualizaciones de tráfico en tiempo real y reconocimiento de voz natural, que se activa con el comando «Hey, Jeep».

El sistema Uconnect 5 del nuevo Compass también ofrece los servicios Uconnect Services, incluyendo: My Assistant, para solicitar asistencia en carretera geolocalizada; My Remote, para controlar y manejar a distancia funciones como la carga en las versiones PHEV, conocer la ubicación del coche, establecer alertas o conectar el aire aocondicionado; My Car, que verifica el estado y las condiciones del vehículo con el smartphone; My eCharge, que gestiona todas las sesiones de carga; My Wi-Fi, un punto de acceso wifi que conecta simultáneamente hasta ocho dispositivos electrónicos a la red 4G; My Alert, con el que se avisa inmediatamente al cliente en caso de robo del vehículo.

Pero el salto tecnológico no sólo se enfoca a la conectividad y el infoentretenimiento, también se ha optimizado notablemente la seguridad. Ahora el Jeep Compass 2021 cuenta de serie en toda la gama con sistemas ADAS de última generación como: el Aviso de colisión frontal y el Aviso de salida de carril LaneSense y el Control electrónico de estabilidad (ESC) con Mitigación electrónica del balanceo (ERM). Con todo ello, más elementos como el Reconocimiento de señales de tráfico, el Asistente de velocidad inteligente, la Alerta de conductor somnoliento, el sistema de Frenado automático de emergencia con reconocimiento de peatones y ciclistas, o el Highway Assist, se consigue que el Compass de última generación sea el primer Jeep de Europa con conducción autónoma de nivel 2.

Además, la cámara de 360° garantiza protección y seguridad adicionales. Este sistema, disponible opcionalmente en los modelos Limited, S y Trailhawk, ofrece una vista de 360° del vehículo y sus alrededores, mejorada por líneas de cuadrícula dinámicas que se muestran en una pantalla táctil digital de 10,1 pulgadas. Con cuatro cámaras de alta definición colocadas en la parrilla, los espejos retrovisores y el portón trasero, el sistema ofrece cuatro vistas diferentes y se activa cuando se conduce a una velocidad de hasta 12 km/h.

Motores híbridos enchufables para el Compass 2021

El Jeep Compass 2021 ofrece una gama de motores que se acopla a los deseos y necesidades de casi cualquier cliente, con opciones diésel, gasolina e híbridas enchufableshíbridas enchufables.

El propulsor diésel 1.6 MultiJet II se ha optimizado para desarrollar 130 CV, es decir 10 más que su predecesor, en combinación con un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera.

La oferta gasolina se basa en el motor turbo GSE de 4 cilindros y 1.3 litros con dos niveles de potencia: 130 CV y 270 Nm de par máximo en combinación con un cambio manual de seis velocidades, ó 150 CV y 270 Nm de par máximo, junto con un cambio de doble embrague en seco (DDCT). Ambas opciones disponen de tracción delantera.

Pero la novedad más importante en el apartado técnico es la integración de la propulsión híbrida enchufable con el motor turbo de 4 cilindros y 1.3 litros con tecnología PHEV. Disponible con de 190 CV ó 240 CV y 270 Nm de par, este motor se combina con un cambio automático de seis velocidades y disfruta siempre de la tracción total inteligente eAWD. El motor eléctrico, ubicado en el eje trasero, se alimenta de una batería de 11,4 kWh que permite una autonomía 100% eléctrica de entre 47 y 49 km (ciclo WLTP), según la versión.

Y es que el Jeep Compass 2021 es un modelo que ofrece infinitas posibilidades. Está disponible en cinco niveles de equipamiento: Sport, Longitude, Limited, S y la versión aventurera Trailhawkversión aventurera, además del modelo de edición especial 80th Anniversary (la versión de lanzamiento del Nuevo Compass). Los clientes también pueden elegir entre cinco combinaciones diferentes de motores y cambios, y las dos configuraciones de tracción delantera o tracción en las cuatro ruedas; y varias combinaciones de colores de carrocería, de uno o dos tonos en combinación con un techo negro (según el modelo). La paleta de colores incluye Blanco Alpine, Glacier, Azul Jetset, Azul Shade, Gris Sting, Rojo Colorado, Negro Carbon y Negro pastel, Marfil tricapa, Azul Italia y Verde Techno, además del Granite Crystal y los nuevos Verde Mimetic y Verde Urban, ambos disponibles por primera vez en la gama Compass exclusivamente en la serie especial 80th Anniversary.

Precios del Jeep Compass 2021

Los precios del nuevo Jeep Compass arranca con los 28.500 euros del modelo con motor gasolina de 130 CV y acabado Sport. Con motor diésel está disponible desde 32.750 euros en su versión Latitude. Y finalmente la oferta híbrida arrancan en 44.300 euros, correspondiente al Compass Limited 1.3 PHEV de 190 CV.

Aunque son precios de por sí accesibles para un modelo de estas características, Jeep quiere que todo mundo pueda optar al nuevo Compass a través de una ventajosa solución de alquiler sobre la versión Limited 1.3 de 130 CV, con una cuota de 280 euros al mes, que incluye seguro a todo riesgo sin franquicia y mantenimiento, durante 36 meses y 10.000 kilómetros, con una entrada de 4.700 euros. Esta oferta también estaría con el PHEV en acabado Limited, pero con una entrada de 9.700 euros, que se puede quedar igualmente en 4.700 si se accede a las 5.000 euros de ayuda del Plan MOVES III.