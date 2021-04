El atractivo y mundialmente reconocido SUV eléctrico de alto rendimiento Jaguar I-PaceJaguar I-Pace incorpora a su familia la nueva versión I-Pace Black, que cuenta con una serie de especificaciones mejoradas como el Black Pack, el techo panorámico y los cristales oscurecidos. El Jaguar I-Pace ha recibido un total de 88 premios automovilísticos mundiales, entre los que se encuentran los galardones World Car of The Year, World Car Design of The Year y World Green Car 2019. Asimismo, se trata del modelo precursor de todos los vehículos totalmente eléctricos del futuro de JaguarJaguar.

El nuevo I-Pace Black equipa el techo panorámico completo, los cristales oscurecidos y presenta un acabado en color negro brillante (Gloss Black) en las cubiertas de los espejos retrovisores, la parrilla, el contorno de las ventanillas, los anagramas traseros y las llantas de 20 pulgadas y cinco radios que potencian el aspecto moderno y nítido de este SUV. La carrocería del nuevo I-Pace Black está disponible en una amplia gama de colores, entre los que destacan la pintura metalizada premium negra Aruba y Farallon Pearl. En el interior, la tapicería y los asientos deportivos de piel Ebony se complementan con los acabados en Gloss Black.

"El impactante perfil de habitáculo adelantado del I-Pace, sus cortos voladizos y su parte trasera firme y robusta le confieren una presencia que marca la diferencia frente a otros SUV. La creación del nuevo y exclusivo I-Pace Black nos ha permitido mejorar sutilmente el diseño para aportar mayor dinamismo, exclusividad y atractivo", explica Julian Thomson, Director de Diseño de Jaguar.

Como sucede en todas las versiones de la familia, el nuevo I-Pace Black cuenta con una gran variedad de tecnologías diseñadas para que los trayectos sean más fáciles, seguros y cómodos. En primer lugar, destacar que el sistema de infoentretenimiento Pivi Pro tiene un uso muy intuitivo y que la navegación muestra las estaciones de carga disponibles más cercanas o en uso, así como el tipo de conector, el coste y el tiempo necesario para la carga. Para los trayectos más largos, el sistema Pivi Pro es capaz de mostrar una estimación del nivel de carga en cada parada.

Este sistema también incorpora un plan de datos 4G y una tarjeta SIM para disfrutar de música en streaming ilimitada. Asimismo, incluye de serie el Smartphone Pack con Apple CarPlay y Android Auto. Cabe destacar que para facilitar todavía más la conectividad con el smartphone, pronto habrá versiones inalámbricas de ambos sistemas disponibles para los clientes a través de actualizaciones con el software inalámbrico (SOTA), que permite que el sistema de infoentretenimiento y otros sistemas del vehículo estén siempre actualizados de forma remota. Además, es importante resaltar que el I-Pace es capaz de conectar dos smartphones a la vez y que la almohadilla de carga (opcional) para dispositivos inalámbricos cuenta con un potenciador de señal para mejorar la recepción de redes y la señal Wi-Fi.

Por otro lado, como la calidad del aire y la comodidad de sus clientes son dos aspectos muy importantes para Jaguar, este SUV 100% eléctrico incluye en su sistema de ionización del aire del habitáculo un filtrado PM2.5 que atrapa las partículas ultrafinas y los alérgenos que se propagan por el aire. Además, el nuevo I-Pace puede filtrar el aire del habitáculo antes de comenzar un viaje.

Otro sistemas que equipa el nuevo I-Pace y que mejoran la seguridad al volante son el espejo retrovisor digital ClearSight y el Control de Crucero Adaptativo. En cuanto a la primera tecnología, ofrece al conductor/a una visión trasera sin obstáculos incluso cuando hay pasajeros/as en los asientos traseros o cuando el maletero está totalmente cargado. El espejo retrovisor digital ClearSight utiliza una cámara retrovisora de ángulo abierto conectada a una pantalla situada detrás del espejo y mediante un pulsador, el conductor/a puede cambiar entre la visión estándar y la imagen de la cámara, según las necesidades de cada momento. Por su parte, el Control de Crucero Adaptativo se combina con la asistencia a la dirección con el objetivo de potenciar el confort del conductor/a en los viajes más largos por autopista. Este sistema regula tanto la suavidad de la dirección como la aceleración y la frenada para mantener el vehículo centrado en el carril y una distancia de seguridad preventiva con el vehículo de delante.

En el apartado mecánico, el nuevo I-Pace Black equipa dos motores eléctricos diseñados por Jaguar y ubicados uno en cada eje que ofrecen un increíble rendimiento combinado de 400 caballos y 696 Nm de par máximo. Gracias a estas cifras y a su construcción en aluminio y su bajo centro de gravedad, el nuevo I-Pace ofrece un equilibrio inigualable entre el rendimiento de la tracción total 100% eléctrica, la elegancia, la agilidad, la exclusividad y una increíble autonomía de hasta 470 km (WLTP).

A través del cargador de a bordo de 11 kW del SUV eléctrico, se puede obtener una carga doméstica más rápida y cómoda para los clientes/as con tomas trifásicas. Al conectar el vehículo a un cargador de pared de 11 kW, se puede alcanzar una autonomía de hasta 53 kilómetros en 15 minutos. Cabe destacar que la carga completa se obtiene en 8,6 horas. Por otro lado, los usuarios de mercados monofásicos con cargadores de pared de 7 kW, pueden obtener una carga de hasta 35 kilómetros en 15 minutos y alcanzar la carga completa tras 12,75 horas. Por último, si es necesario realizar una carga sobre la marcha, los cargadores de corriente continúa (CC) de 100 kW pueden ofrecer una autonomía de hasta 127 kilómetros en 15 minutos, mientras que los cargadores de 50 kW pueden ofrecer hasta 63 kilómetros de recarga en el mismo lapso de tiempo.

El nuevo Jaguar I-Pace Black ya está disponible en la Red Oficial de Concesionario de Jaguar en España desde 86.280 euros. La gama principal de I-Pace está disponible a partir de 80.570 euros.