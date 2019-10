Rifkin vaticina que los coches diesel y gasolina se "extinguirán" mucho antes de 2040

El economista experto en medio ambiente y autor del libro 'El Green New Deal Global', Jeremy Rifkin, no cree que haga falta "ningún tipo de legislación" para prohibir los coches diesel o gasolina a partir de 2040, porque se habrán "extinguido" "muchos años antes.

El Gobierno español ha barajado prohibir la venta de estos vehículos en 2040 aunque finalmente se ha inclinando por incluir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán cero emisiones sin hacer referencia alguna a una prohibición.

"Volkswagen se ha comprometido a fabricar su último coche de combustión en 2026 e invertirá 80.000 millones en una transición que también incluye el despliegue de 35.000 estaciones de carga en Europa. Si esto es sólo lo que va a hacer una empresa, imagínense del mercado del que estamos hablando", ha indicado.

"El movimiento va en la dirección de una transición en el sector automovilístico y también en el de la economía. Entre 2025 y 2028 ya habrá bancos que den ayudas para la compra de coches eléctricos", ha apuntado.

La Fundación Rafael del Pino ha organizado este viernes un encuentro en Madrid con el economista, en el que ha asegurado que las ventas de coches eléctricos crecerán exponencialmente en los últimos años y esta opción pasará de ser el 2,5% de las ventas anuales, al 20% en 2028.

Rifkin no cree que los coches eléctricos hayan sido "un error" en referencia a unas declaraciones realizadas recientemente por el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro. "Cometimos el error de vender un producto que no teníamos en la estantería, no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos equivocamos todos", lamentado Navarro.

A juicio del experto en cambio climático, "para 2026" estos vehículos ya serán más baratos que los diesel o gasolina. "Y sin ayudas", ha apuntado.

En concreto, su calendario apunta a que en 2026 el precio de este producto ya estará por debajo de los coches más usados en la actualidad, mientras que dos años después su compra se elevará al dicho 20% y, a su juicio, se producirá el "punto de inflexión" de esta industria.

Por otro lado, ha explicado que la movilidad es uno de los aspectos que más va a cambiar en el futuro, cuando llegue la tercera revolución que, a su juicio, está a punto de llegar. Las últimas generaciones --los milenials y la generación 'Z'-- han cambiado el tipo de consumo y han pasado de la pertenencia al acceso. Así, apunta que los jóvenes actuales "no quieren dos coches aparcados delante de su casa, como sus padres o sus abuelos, sino acceder al vehículo de otras maneras", como Uber, Cabify o 'Bla bla car'.

Esta forma de pensar, según su intervención, permitirá un menor consumo de electricidad en el futuro y ello ayudará a poder recurrir a las energías renovables y, por tanto, reducir las emisiones. En concreto, el experto predice que en 10 años se podrá vivir sólo de la energía eólica y solar y que en otros 10 años más estará lista la infraestructura global.

Y, además, dice que este plazo deberá ser cumplido porque "llegar a 2050 sin emisiones cero ya será demasiado tarde". Tal y como señala en su libro, si antes de 2040 no se reduce el 45% de las emisiones que se tenían en 1990, se producirá la quinta extinción global del planeta.

Preguntado sobre si es posible este cambio, Rifkin se muestra convencido y asegura que lo que los jóvenes están haciendo, saliendo a la calle en los 'Fridays for future', es "increíble" porque se trata de la "primera movilización en la historia" en la que el hombre se manifiesta "como especie" a nivel del planeta. Por ello insiste en la necesidad de continuar con esta iniciativa.